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Подробности избиения в центре Чернигова рассказала одна из пострадавших школьниц

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:35
  • Просмотров: 45
Подробности избиения в центре Чернигова рассказала одна из пострадавших школьницДевочку избили «за компанию». Она не знала своих обидчиц лично и пострадала из-за того, что оказалась не в то время не в том месте, сообщает «Дитинець».

По словам потерпевшей, началось все с того, что нее и ее подруги девушки-подростки попросили телефон.

После негативного ответа, мобильник вдруг зазвонил. Обман и стал предлогом для избиения.

Девушка рассказала, что во время драки наблюдали за происходящим не менее 60 «зрителей» стояли несколько десятков школьников, которые хлопали, свистели и кричали:

Я не помню уже, я даже ничего не чувствовала. Я стою одна, против меня толпа – человек 60. Что мне делать, я вообще не знаю – я сама! Защищаться не могу, ничего сделать не могу, столько народу было…

Подробнее – в сюжете телеканала «Дитинець»шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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