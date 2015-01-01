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Подробности избиения в центре Чернигова рассказала одна из пострадавших школьниц
- Сегодня, 15:35
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Девочку избили «за компанию». Она не знала своих обидчиц лично и пострадала из-за того, что оказалась не в то время не в том месте, сообщает «Дитинець».
По словам потерпевшей, началось все с того, что нее и ее подруги девушки-подростки попросили телефон.
После негативного ответа, мобильник вдруг зазвонил. Обман и стал предлогом для избиения.
Девушка рассказала, что во время драки наблюдали за происходящим не менее 60 «зрителей» стояли несколько десятков школьников, которые хлопали, свистели и кричали:
Я не помню уже, я даже ничего не чувствовала. Я стою одна, против меня толпа – человек 60. Что мне делать, я вообще не знаю – я сама! Защищаться не могу, ничего сделать не могу, столько народу было…
Подробнее – в сюжете телеканала «Дитинець»
По словам потерпевшей, началось все с того, что нее и ее подруги девушки-подростки попросили телефон.
После негативного ответа, мобильник вдруг зазвонил. Обман и стал предлогом для избиения.
Девушка рассказала, что во время драки наблюдали за происходящим не менее 60 «зрителей» стояли несколько десятков школьников, которые хлопали, свистели и кричали:
Я не помню уже, я даже ничего не чувствовала. Я стою одна, против меня толпа – человек 60. Что мне делать, я вообще не знаю – я сама! Защищаться не могу, ничего сделать не могу, столько народу было…
Подробнее – в сюжете телеканала «Дитинець»
Источник: 0462.ua
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