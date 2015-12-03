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Группа подростков-участников побоища в Чернигове вышла из соцсетей. Теперь их будут тщательно мониторить
- Сегодня, 16:02
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Об этом заявили сегодня представители полиции и городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи (ЦСССДМ) на оперативном совещании, собранном городским головой Владиславом Атрошенко, относительно жестокого избиения группой школьниц своих сверстниц.
Сегодня в 17:30 в горсовете было созвано оперативное совещания относительно координации расследования данного дела и дальнейших действий по предотвращению подобных случаев.
Во время заседания представители городского отдела Нацполиции, в частности его начальник Сергей Кагитин, сообщили, что все многочисленные участники группы подростков - ученики разных и территориально отдаленных друг от друга школ Чернигова (№ 34, 13, 32, 29 и 1) - были знакомы между собой уже несколько лет. Познакомились они и организовывали встречи в одной из социальных сетей, название которой так и не предали гласности.
По словам психолога ЦСССДМ Волынец Наталии, которая общалась с семьей одного из участников побоища, в Интернете они «нашлись» по схожим интересам. Собирались подростки на районе, который между собой называется «Тихим» (р-н «Мегацентра»), там же у них был тайник, где ребята употребляли спиртное.
Ей удалось узнать, что инцидент брал начало еще 1 апреля. Тогда, банда выпивших старшеклассников в "адреналиновом порыве" искала приключений . Изначально конфликт произошел из-за девушки (какой именно, психолог не уточняла), – школьники якобы нашли повод прицепиться. А вот избиение двоих восьмиклассниц 2 апреля было уже его продолжением.
Владислав Атрошенко подчеркнул, что полиция должна тщательнее мониторить социальные сети, возможно даже внедрять в виртуальное общение своих агентом, с тем чтобы заранее выявлять и предупреждать подобные ситуации. Начальник горотдела полиции его предложение поддержал.
Сегодня в 17:30 в горсовете было созвано оперативное совещания относительно координации расследования данного дела и дальнейших действий по предотвращению подобных случаев.
Во время заседания представители городского отдела Нацполиции, в частности его начальник Сергей Кагитин, сообщили, что все многочисленные участники группы подростков - ученики разных и территориально отдаленных друг от друга школ Чернигова (№ 34, 13, 32, 29 и 1) - были знакомы между собой уже несколько лет. Познакомились они и организовывали встречи в одной из социальных сетей, название которой так и не предали гласности.
По словам психолога ЦСССДМ Волынец Наталии, которая общалась с семьей одного из участников побоища, в Интернете они «нашлись» по схожим интересам. Собирались подростки на районе, который между собой называется «Тихим» (р-н «Мегацентра»), там же у них был тайник, где ребята употребляли спиртное.
Ей удалось узнать, что инцидент брал начало еще 1 апреля. Тогда, банда выпивших старшеклассников в "адреналиновом порыве" искала приключений . Изначально конфликт произошел из-за девушки (какой именно, психолог не уточняла), – школьники якобы нашли повод прицепиться. А вот избиение двоих восьмиклассниц 2 апреля было уже его продолжением.
Владислав Атрошенко подчеркнул, что полиция должна тщательнее мониторить социальные сети, возможно даже внедрять в виртуальное общение своих агентом, с тем чтобы заранее выявлять и предупреждать подобные ситуации. Начальник горотдела полиции его предложение поддержал.
Источник: 0462.ua
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