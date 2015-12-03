Группа подростков-участников побоища в Чернигове вышла из соцсетей. Теперь их будут тщательно мониторить

Сегодня в 17:30 в горсовете было созвано оперативное совещания относительно координации расследования данного дела и дальнейших действий по предотвращению подобных случаев.Во время заседания представители городского отдела Нацполиции, в частности его начальник Сергей Кагитин, сообщили, что все многочисленные участники группы подростков - ученики разных и территориально отдаленных друг от друга школ Чернигова (№ 34, 13, 32, 29 и 1) - были знакомы между собой уже несколько лет. Познакомились они и организовывали встречи в одной из социальных сетей, название которой так и не предали гласности.По словам психолога ЦСССДМ Волынец Наталии, которая общалась с семьей одного из участников побоища, в Интернете они «нашлись» по схожим интересам. Собирались подростки на районе, который между собой называется «Тихим» (р-н «Мегацентра»), там же у них был тайник, где ребята употребляли спиртное.Ей удалось узнать, что инцидент брал начало еще 1 апреля. Тогда, банда выпивших старшеклассников в "адреналиновом порыве" искала приключений . Изначально конфликт произошел из-за девушки (какой именно, психолог не уточняла), – школьники якобы нашли повод прицепиться. А вот избиение двоих восьмиклассниц 2 апреля было уже его продолжением.Владислав Атрошенко подчеркнул, что полиция должна тщательнее мониторить социальные сети, возможно даже внедрять в виртуальное общение своих агентом, с тем чтобы заранее выявлять и предупреждать подобные ситуации. Начальник горотдела полиции его предложение поддержал.