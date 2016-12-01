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«Для нас это неожиданность», – декан факультета об избиении школьниц, в котором была замечена его студентка
- Сегодня, 16:28
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Декан факультета начального обучения Черниговского национального педагогического университета им. Т. Г. Шевченко Александр Бобырь подтвердил, что одна из девочек на видео, где подростки избивают школьниц, действительно их студентка.
– Первокурсница, – констатировал Александр Васильевич и добавил, – То, что произошло, для нас это неожиданность.
Как отметил декан, на факультете девушка ничем особо не отметилась. Училась средне. Первую сессию сдала на четверки с одной тройкой.
Сегодня ее в университете не было, поскольку ситуацию расследует полиция.
Что касается того, как подобные «кадры» попадают в педагогический вуз, Александр Бобырь отметил:
– У нас сейчас нет возможности выбирать студентов. Как известно, теперь нет вступительных экзаменов в самом университете, и нет возможности провести собеседование с каждым абитуриентом. Набираем студентов по результатам внешнего независимого оценивания.
Тем не менее, педагог подчеркнул, что, как правило, к ним на факультет идут те, кто действительно любит детей.
– К сожалению, бывают и исключения – те, кто еще не определился с профессией и пришел учиться лишь по настоянию родителей или же по каким-либо другим причинам. Но часто такие студенты после педагогической практики меняют свое отношение к будущей профессии. Если посмотреть, в школах города – все наши выпускники.
К слову, у первокурсников, в число которых входит и «героиня» видео, практики еще не было.
– Первокурсница, – констатировал Александр Васильевич и добавил, – То, что произошло, для нас это неожиданность.
Как отметил декан, на факультете девушка ничем особо не отметилась. Училась средне. Первую сессию сдала на четверки с одной тройкой.
Сегодня ее в университете не было, поскольку ситуацию расследует полиция.
Что касается того, как подобные «кадры» попадают в педагогический вуз, Александр Бобырь отметил:
– У нас сейчас нет возможности выбирать студентов. Как известно, теперь нет вступительных экзаменов в самом университете, и нет возможности провести собеседование с каждым абитуриентом. Набираем студентов по результатам внешнего независимого оценивания.
Тем не менее, педагог подчеркнул, что, как правило, к ним на факультет идут те, кто действительно любит детей.
– К сожалению, бывают и исключения – те, кто еще не определился с профессией и пришел учиться лишь по настоянию родителей или же по каким-либо другим причинам. Но часто такие студенты после педагогической практики меняют свое отношение к будущей профессии. Если посмотреть, в школах города – все наши выпускники.
К слову, у первокурсников, в число которых входит и «героиня» видео, практики еще не было.
Источник: 0462.ua
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