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Ресторан «Колыба» больше десяти лет втихаря пользовался городской канализацией
- Сегодня, 17:02
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Инспекторы КП «Черниговводоканал» получили первые результаты работы по депутатскому запросу депутата горсовета Наталии Хольченковой. Она обратилась к мэру города по просьбе жителей Чернигова в связи с неприятным запахом возле Стрижня вдоль дороги от Красного моста до ресторана «Колыба».
Проверка показала, что ресторан годами несанкционировано использовал городскую канализацию, при этом не платя за услуги ни копейки.
Кроме указанного депутатом участка решили проверить несанкционированные выпуски канализации в Стрижень вдоль всей реки на территории города. На этой неделе вместе с муниципальной полицией инспекция КП «Черниговводоканал» начала проверку от улицы Гончая.
В то же время перед канализационной службой КП «Черниговводоканал» была поставлена задача проверить все смотровые колодцы в районе улицы Олега Михнюка (от Красного моста вдоль Стрижня к Золотому берегу) на предмет несанкционированных врезок.
Возле общежития по адресу ул. Олега Михнюка, 1 в одном из канализационных колодцев было обнаружено функционирующую несанкционированную врезку, которая шла от неустановленного дома. Неподалеку от канализационного колодца общежития был обнаружен еще один колодец-гаситель, накрытый бетонной плитой и засыпанный грунтом, от которого напорный коллектор вел в сторону ресторана «Колыба».
По данным абонентского отдела КП «Черниговводоканал» в ресторане «Колыба» не была обустроена канализация, а для отвода стоков и нечистот по документам использовалась обычная выгребная яма.
После осмотра выгребной ямы ресторана «Хижина» было установлено, что она фактически была переоборудована на канализационную насосную станцию. В самом колодце на хозяйственном дворе ресторана был смонтировано насос, который перекачивал все утечки и нечистоты, сначала к колодцу-гасителю, а оттуда, по самотечному коллектору, в городскую канализацию.
Опрос коменданта общежития подтвердил факт многолетнего несанкционированного использования городских канализационных сетей рестораном «Колыба» без соответствующего оформления и оплаты за услуги КП «Черниговводоканал». Как сообщил комендант общежития, ему хорошо известно о том, что ресторан «Хижина» подключен к городским канализационным сетям рядом с общежитием, но когда произошло это подключение, он не знает. По его мнению, оно было выполнено еще до его трудоустройства в общежитие. То есть, несанкционированная канализация используется без соответствующей уплаты и разрешений не менее 10 лет.
По информации абонентского отдела КП «Черниговводоканал», ресторан «Колыба» в среднем потребляет по 100 кубометров воды в месяц. Видимо, за 10 лет в городской канализации поступило более 12 тысяч кубометров стоков. Учитывая тот факт, что в заведениях общественного питания, как правило, наблюдается превышение предельно допустимых концентраций химически активных веществ, из-за несанкционированных сбросы в канализацию рестораном «Колыба», КП «Черниговводоканал» потеряло немалые суммы.
Сейчас ведется подсчет потерь КП «Черниговводоканал». Ресторану «Колыба» будет выписан штраф и ограничено предоставление услуг.
Проверка показала, что ресторан годами несанкционировано использовал городскую канализацию, при этом не платя за услуги ни копейки.
Кроме указанного депутатом участка решили проверить несанкционированные выпуски канализации в Стрижень вдоль всей реки на территории города. На этой неделе вместе с муниципальной полицией инспекция КП «Черниговводоканал» начала проверку от улицы Гончая.
В то же время перед канализационной службой КП «Черниговводоканал» была поставлена задача проверить все смотровые колодцы в районе улицы Олега Михнюка (от Красного моста вдоль Стрижня к Золотому берегу) на предмет несанкционированных врезок.
Возле общежития по адресу ул. Олега Михнюка, 1 в одном из канализационных колодцев было обнаружено функционирующую несанкционированную врезку, которая шла от неустановленного дома. Неподалеку от канализационного колодца общежития был обнаружен еще один колодец-гаситель, накрытый бетонной плитой и засыпанный грунтом, от которого напорный коллектор вел в сторону ресторана «Колыба».
По данным абонентского отдела КП «Черниговводоканал» в ресторане «Колыба» не была обустроена канализация, а для отвода стоков и нечистот по документам использовалась обычная выгребная яма.
После осмотра выгребной ямы ресторана «Хижина» было установлено, что она фактически была переоборудована на канализационную насосную станцию. В самом колодце на хозяйственном дворе ресторана был смонтировано насос, который перекачивал все утечки и нечистоты, сначала к колодцу-гасителю, а оттуда, по самотечному коллектору, в городскую канализацию.
Опрос коменданта общежития подтвердил факт многолетнего несанкционированного использования городских канализационных сетей рестораном «Колыба» без соответствующего оформления и оплаты за услуги КП «Черниговводоканал». Как сообщил комендант общежития, ему хорошо известно о том, что ресторан «Хижина» подключен к городским канализационным сетям рядом с общежитием, но когда произошло это подключение, он не знает. По его мнению, оно было выполнено еще до его трудоустройства в общежитие. То есть, несанкционированная канализация используется без соответствующей уплаты и разрешений не менее 10 лет.
По информации абонентского отдела КП «Черниговводоканал», ресторан «Колыба» в среднем потребляет по 100 кубометров воды в месяц. Видимо, за 10 лет в городской канализации поступило более 12 тысяч кубометров стоков. Учитывая тот факт, что в заведениях общественного питания, как правило, наблюдается превышение предельно допустимых концентраций химически активных веществ, из-за несанкционированных сбросы в канализацию рестораном «Колыба», КП «Черниговводоканал» потеряло немалые суммы.
Сейчас ведется подсчет потерь КП «Черниговводоканал». Ресторану «Колыба» будет выписан штраф и ограничено предоставление услуг.
Источник: 0462.ua
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