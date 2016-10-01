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Сегодня, 6 апреля, в управлении образования Черниговского городского совета состоялось совещание по поводу жестокой драки между школьницами города, видео которой взбудоражило Интернет.
Как сообщила заместитель начальника управления образования, начальник отдела развития общешкольного и внешкольного образования и воспитания Вера Казимир, на собрании присутствовали завучи и социальные педагоги школ, школьные психологи, а также психолог Черниговского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Наталия Волынец, юрист общественной организации МАRТ Дмитрий Науменко и ювенальный прокурор Игорь Савицкий.
В связи с выше обозначенными происшествиями педагоги подняли вопросы о предотвращении детской жестокости и был сделан акцент на работу с родителями.
Теперь все школы города обязаны будут провести родительские собрания на тему «Родинне виховання».
Вера Казимир подчеркнула, что управление образования города постоянно проводит мероприятия, направленные на профилактику преступности, но родители также не должны оставаться в стороне в плане воспитания своих чад. Особенно в каникулярные и выходные дни.
Так, по вопросам профилактики правонарушений постоянно работает координационный совет, школы тесно сотрудничают со службами по делам детей, как в Деснянском, так и в Новозаводском районах Чернигова.
А в каждой школе существует внутришкольный учет, где значатся ученики, на которых следует обращать особое внимание.
- Це, як правило, важкі діти, діти, які проживають з опікунами, та ті, у кого багато пропусків, – отметила замначальника управления образования и добавила, что дети с видео на таком учете не стояли.
Тем не менее от ответа на вопрос, в какой (или каких) школе/школах учатся «герои», ушла:
– Управління освіти – не слідчий орган. Цією справою займається поліція.
После просмотра видеозаписи драки черниговских школьниц, педагоги города проведут родительские собрания на тему «Родинне виховання»
- Сегодня, 17:32
- Просмотров: 9
Сегодня, 6 апреля, в управлении образования Черниговского городского совета состоялось совещание по поводу жестокой драки между школьницами города, видео которой взбудоражило Интернет.
Как сообщила заместитель начальника управления образования, начальник отдела развития общешкольного и внешкольного образования и воспитания Вера Казимир, на собрании присутствовали завучи и социальные педагоги школ, школьные психологи, а также психолог Черниговского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Наталия Волынец, юрист общественной организации МАRТ Дмитрий Науменко и ювенальный прокурор Игорь Савицкий.
В связи с выше обозначенными происшествиями педагоги подняли вопросы о предотвращении детской жестокости и был сделан акцент на работу с родителями.
Теперь все школы города обязаны будут провести родительские собрания на тему «Родинне виховання».
Вера Казимир подчеркнула, что управление образования города постоянно проводит мероприятия, направленные на профилактику преступности, но родители также не должны оставаться в стороне в плане воспитания своих чад. Особенно в каникулярные и выходные дни.
Так, по вопросам профилактики правонарушений постоянно работает координационный совет, школы тесно сотрудничают со службами по делам детей, как в Деснянском, так и в Новозаводском районах Чернигова.
А в каждой школе существует внутришкольный учет, где значатся ученики, на которых следует обращать особое внимание.
- Це, як правило, важкі діти, діти, які проживають з опікунами, та ті, у кого багато пропусків, – отметила замначальника управления образования и добавила, что дети с видео на таком учете не стояли.
Тем не менее от ответа на вопрос, в какой (или каких) школе/школах учатся «герои», ушла:
– Управління освіти – не слідчий орган. Цією справою займається поліція.
Источник: 0462.ua
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