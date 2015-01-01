﻿﻿ Коммунальщики ликвидируют незаконный слив канализации в Стержень (Фото) » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Коммунальщики ликвидируют незаконный слив канализации в Стержень (Фото)
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Коммунальщики ликвидируют незаконный слив канализации в Стержень (Фото)

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 18:01
  • Просмотров: 6
Коммунальщики ликвидируют незаконный слив канализации в Стержень (Фото)Коммунальщики ликвидируют незаконный слив канализации в Стержень (Фото)
Коммунальщики ликвидируют незаконный слив канализации в Стержень (Фото)
Коммунальщики ликвидируют незаконный слив канализации в Стержень (Фото)В Чернигове по заявлению жителей города коммунальщики начали работы по выявлению и ликвидации незаконных сливов в реку Стрижень.

Напомним, что вчера национальные дружины совместно с муниципальной полицией города делали обзор сточных каналов и проявляли незаконные ливни. В результате чего на жителей улицы Алексеева, загрязняющих сточные воды Стрижня, были написаны заявление в полицию.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

В Стержень сбрасывают опасные химикаты

С утра четверга коммунальщики вместе с муниципальной полицией начали рейд частным сектором. Ищут

Коммунальщики убирают историческую часть города от снега (фото)

В Чернигове по весне начали ремонт ям на дорогах

В Чернигове коммунальщики убрали Ленина и сносят баррикады Евромайдана. ФОТ ...

Черниговские активисты послушали призыв Турчинова и в эти минуты ликвидируют баррикады.

Из сквера им. Попудренка коммунальщики вывезли лавочки, чтобы их не разгром ...

Вчера вечером черниговские коммунальщики вывозили лавочки из сквера им. Попудренка, где ранее

Фонтан счастья от Черниговводоканала для жителей улицы Шевченко. Видео

Вчера, 26 сентября по адресу Шевченко 33А в Чернигове, при проведении ремонтных работ водопровода
﻿
Видео
Подробности избиения в центре Чернигова рассказала одна из п... Как черниговские журналисты раненого аиста спасали. видео Заложники из реабилитационного центра показали, как над ними... Родители забирают своих детей из реабилитационного центра дл... Черниговщина будет с хлебом, мясом и молоком Белая Церковь - первый и пока единственный город
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети