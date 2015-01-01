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В Чернигове по заявлению жителей города коммунальщики начали работы по выявлению и ликвидации незаконных сливов в реку Стрижень.
Напомним, что вчера национальные дружины совместно с муниципальной полицией города делали обзор сточных каналов и проявляли незаконные ливни. В результате чего на жителей улицы Алексеева, загрязняющих сточные воды Стрижня, были написаны заявление в полицию.
Коммунальщики ликвидируют незаконный слив канализации в Стержень (Фото)
- Сегодня, 18:01
- Просмотров: 6
В Чернигове по заявлению жителей города коммунальщики начали работы по выявлению и ликвидации незаконных сливов в реку Стрижень.
Напомним, что вчера национальные дружины совместно с муниципальной полицией города делали обзор сточных каналов и проявляли незаконные ливни. В результате чего на жителей улицы Алексеева, загрязняющих сточные воды Стрижня, были написаны заявление в полицию.
Источник: cheline.com.ua
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