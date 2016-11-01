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В Стержень сбрасывают опасные химикаты
- Сегодня, 18:44
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С утра четверга коммунальщики вместе с муниципальной полицией начали рейд частным сектором. Ищут незаконные сбросы в Стержень. Уже зафиксировано по меньшей мере 4 случая. Люди говорят, что другого выхода нет.
Проект канализации есть, но дальнейших шагов никто не делает. Рейд продолжается вдоль улицы гончих и Алексеева, недалеко кондитерской фабрики. Коммунальщики также обнаружили нелегальный сброс, с которого в реку течет жидкость химического происхождения с резким запахом. Куда ведут трубы и именно течет - выясняют водоканаливци. Муниципальная полиция составляет протоколы.
Проект канализации есть, но дальнейших шагов никто не делает. Рейд продолжается вдоль улицы гончих и Алексеева, недалеко кондитерской фабрики. Коммунальщики также обнаружили нелегальный сброс, с которого в реку течет жидкость химического происхождения с резким запахом. Куда ведут трубы и именно течет - выясняют водоканаливци. Муниципальная полиция составляет протоколы.
Источник: cheline.com.ua
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