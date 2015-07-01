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Реимбурсация: в Чернигове возмущены обманом Министерства здравоохранения (Видео)
- Сегодня, 10:02
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Черниговцам, как и всей Украины, с 1 апреля Министерство здравоохранения обещало ввести систему реимбурсации - то есть предоставление бесплатных лекарств для ряда заболеваний. - Я хочу добиться, чтобы с 1 апреля 2017 хронические больные, нуждающиеся в помощи медикаментами, получали бы их бесплатно, - Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.
- С 1 апреля начинается программа реимбурсации, - Ульяна Супрун, и.о. министра здравоохранения Украины. Но, возможно, дату старта выбрали неудачную - День дурака. Ведь 1 апреля уже прошло, а ничего бесплатного черниговцы так и не увидели. - Если все будет так, как они говорят, будет хорошо. А то они обещают, обещают. Мягкую подушку кладут, - Степан Аркадьевич, посетитель специалиста, назначает препараты, подпадающих под реимбурсация. - Слышали и не раз слышали. Но толку от этого мало, - Геннадий Владимирович, посетитель специалиста, назначает препараты, подпадающих под реимбурсация. - Да никто не дает. Только пишут рецепты. Если не пойдем - нет. О чем вы говорите? Даже близко, - Раиса Михайловна, посетитель специалиста, назначает препараты, подпадающих под реимбурсация. Какая же причина такого провала по срокам реализации. Как выяснилось, помешали мелочи, которые не были вовремя учтены профильным Министерством, которое спешит декларировать, но не может вовремя сделать заявленное. - Не работал реестр цен на препараты до вчерашнего дня. То есть к нему не было доступа, - Владислав Повар, руководитель Управления здравоохранения Черниговского городского совета. Следующее это то, что аптеки, которые участвуют в программе, не успели запастись соответствующими препаратами. - Немножко затормозили аптеки у нас. Потому что они только получили все эти приказы. «Лекарства Украины». Я разговаривала с ними. Они начинают закупать и просили предупредить людей. 10 апреля аптеки планируют иметь полный перечень препаратов, которые предусмотрены настоящим приказом, - Нина Серая, заместитель главного врача Черниговской городской больницы № 1. В коммунальном предприятии «Лекарства Украины» уверяют о своей готовности предоставить около 50% препаратов из списка уже 7 апреля, а с остальными еще не сложилось. - Мы проанализировали ситуацию и связались с производителями и поставщиками. Не у всех производителей есть в наличии. И, к сожалению, наши заявки не могут быть очень быстро выполнены. В какие сроки может быть выполнено, я не знаю сейчас, - Игорь Назаренко, и.о. генерального директора КП «Лекарства Украины» Черниговского областного совета. Но главной причиной простоя, по словам заместителя начальника Управления здравоохранения области Владимира Пулина, является несогласованность относительно новых бланков рецептов, утвержденных Министерством. В новом варианте бланка, по сравнению со старым, нет графы о предоставлении лекарств 50% цены, поэтому на местах ждут, когда им официально предоставят разрешение в переходный период использовать старые бланки. - На сегодня мы имеем 100 000 бланков рецептов. И мы считаем некорректным заказывать новые и платить новые средства, - Владислав Повар, руководитель Управления здравоохранения Черниговского городского совета. Чиновники обещают запустить программу или 7, то 10 апреля. Напомним, лекарства можно будет получить по определенной процедуре. Больному или непосредственно участковый врач, терапевт, или после консультаций со специалистом выписывают рецепт в аптеку, где ему бесплатно предоставляют самый дешевый препарат с указанием действующим веществом. Если он хочет купить дороже, то оплачивает только разницу его цены, по сравнению с самым дешевым. Получить лекарства можно будет не во всех аптечных сетях. В Чернигове их 9. Среди известных можно назвать «Лекарства Украины», «Медсервис» и «Мир Здоровье ЗЖС». Черниговцы все ждут старта полезной программы, которая через ляпы чиновников в глазах людей уже кажется первоапрельской шуткой. - Все платно. А где же то, что они говорят - бесплатное. Где? Кому верить? - Валентина Ивановна, посетитель специалиста, назначает препараты, подпадающих под реимбурсация.
- С 1 апреля начинается программа реимбурсации, - Ульяна Супрун, и.о. министра здравоохранения Украины. Но, возможно, дату старта выбрали неудачную - День дурака. Ведь 1 апреля уже прошло, а ничего бесплатного черниговцы так и не увидели. - Если все будет так, как они говорят, будет хорошо. А то они обещают, обещают. Мягкую подушку кладут, - Степан Аркадьевич, посетитель специалиста, назначает препараты, подпадающих под реимбурсация. - Слышали и не раз слышали. Но толку от этого мало, - Геннадий Владимирович, посетитель специалиста, назначает препараты, подпадающих под реимбурсация. - Да никто не дает. Только пишут рецепты. Если не пойдем - нет. О чем вы говорите? Даже близко, - Раиса Михайловна, посетитель специалиста, назначает препараты, подпадающих под реимбурсация. Какая же причина такого провала по срокам реализации. Как выяснилось, помешали мелочи, которые не были вовремя учтены профильным Министерством, которое спешит декларировать, но не может вовремя сделать заявленное. - Не работал реестр цен на препараты до вчерашнего дня. То есть к нему не было доступа, - Владислав Повар, руководитель Управления здравоохранения Черниговского городского совета. Следующее это то, что аптеки, которые участвуют в программе, не успели запастись соответствующими препаратами. - Немножко затормозили аптеки у нас. Потому что они только получили все эти приказы. «Лекарства Украины». Я разговаривала с ними. Они начинают закупать и просили предупредить людей. 10 апреля аптеки планируют иметь полный перечень препаратов, которые предусмотрены настоящим приказом, - Нина Серая, заместитель главного врача Черниговской городской больницы № 1. В коммунальном предприятии «Лекарства Украины» уверяют о своей готовности предоставить около 50% препаратов из списка уже 7 апреля, а с остальными еще не сложилось. - Мы проанализировали ситуацию и связались с производителями и поставщиками. Не у всех производителей есть в наличии. И, к сожалению, наши заявки не могут быть очень быстро выполнены. В какие сроки может быть выполнено, я не знаю сейчас, - Игорь Назаренко, и.о. генерального директора КП «Лекарства Украины» Черниговского областного совета. Но главной причиной простоя, по словам заместителя начальника Управления здравоохранения области Владимира Пулина, является несогласованность относительно новых бланков рецептов, утвержденных Министерством. В новом варианте бланка, по сравнению со старым, нет графы о предоставлении лекарств 50% цены, поэтому на местах ждут, когда им официально предоставят разрешение в переходный период использовать старые бланки. - На сегодня мы имеем 100 000 бланков рецептов. И мы считаем некорректным заказывать новые и платить новые средства, - Владислав Повар, руководитель Управления здравоохранения Черниговского городского совета. Чиновники обещают запустить программу или 7, то 10 апреля. Напомним, лекарства можно будет получить по определенной процедуре. Больному или непосредственно участковый врач, терапевт, или после консультаций со специалистом выписывают рецепт в аптеку, где ему бесплатно предоставляют самый дешевый препарат с указанием действующим веществом. Если он хочет купить дороже, то оплачивает только разницу его цены, по сравнению с самым дешевым. Получить лекарства можно будет не во всех аптечных сетях. В Чернигове их 9. Среди известных можно назвать «Лекарства Украины», «Медсервис» и «Мир Здоровье ЗЖС». Черниговцы все ждут старта полезной программы, которая через ляпы чиновников в глазах людей уже кажется первоапрельской шуткой. - Все платно. А где же то, что они говорят - бесплатное. Где? Кому верить? - Валентина Ивановна, посетитель специалиста, назначает препараты, подпадающих под реимбурсация.
Источник: cheline.com.ua
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