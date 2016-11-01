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Журналистское расследование о скандальном избиении школьниц (Видео)
- Сегодня, 10:24
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Здесь вместе с мамой живет восемнадцатилетняя студентка педагогического университета, будущая воспитательница дошкольников, которая ногами били младшую на пять лет Черниговку.
Дома Евгению Тимченко мы не нашли. Звонок в квартире видкючений. - Ничего плохо о ней сказать не могу, - соседка. И в университете ее также сегодня не было. Там называют ее слишком амбициозной. Евгения вступила в Национальный педагогический университет имени Шевченко. Должна была стать воспитательницей, и сейчас она - в первых рядах на отчисление. - Она учится на факультете дошкольной педагогики и английского языка. После того, что она сделала, быть воспитателем нельзя, - Николай Носко, ректор Черниговского педагогического университета. В 32-м лицее о выпускницу Тимченко не говорят. Защищают еще одну драчуна Настю. И учится тоже здесь в восьмом классе. Говорят, активная и лидер среди сверстников. Правда, перекладывают вину на родителей. - Эта ситуация произошла во внеурочное каникулярный период. Надо надеяться больше внимания на воспитание, - Елена Ячминник, заместитель директора по воспитательной работе. На видео в соцсетях она одна из активных нападающих. Лидером ее называют и в школе. Но, утверждают, девушка хорошо учится, а ее родители присутствовали на всех собраниях. А папа еще и бывший полицейский. - Я не могу назвать ее проблемной. Что ею руководило, остается загадкой, - Елена Ячминник, заместитель директора по воспитательной работе. В школе нам сообщили, что девушка раскаивается и находится в стрессе. Мол, и «скорую» ей вызвали. Мы нашли, где она проживает, и в разговоре с журналистами она менее активна, чем во время расправы со сверстниками. - Я не могу вам ничего сказать, простите. Черниговцы увиденным видео шоке. И сетуют на воспитание родителей. Впрочем, полиция уже опросила несколько десятков школьников, которых идентифицировали с видео. После первых двух избитых девушек находятся и другие жертвы этой же тройке. Сейчас открыли два уголовных производства, по которым им светит реальный срок заключения до четырех лет. - У нас открытое уголовное производство. Оно предусматривает до 4 лет лишения свободы, - Сергей Брыль, представитель ГУНП в Черниговской области. Пока следователи выясняют все обстоятельства, пострадавшей четырнадцатилетний Полине поступают телефонные угрозы. Девочка находится в больнице с сотрясением и многочисленными ушибами.
Дома Евгению Тимченко мы не нашли. Звонок в квартире видкючений. - Ничего плохо о ней сказать не могу, - соседка. И в университете ее также сегодня не было. Там называют ее слишком амбициозной. Евгения вступила в Национальный педагогический университет имени Шевченко. Должна была стать воспитательницей, и сейчас она - в первых рядах на отчисление. - Она учится на факультете дошкольной педагогики и английского языка. После того, что она сделала, быть воспитателем нельзя, - Николай Носко, ректор Черниговского педагогического университета. В 32-м лицее о выпускницу Тимченко не говорят. Защищают еще одну драчуна Настю. И учится тоже здесь в восьмом классе. Говорят, активная и лидер среди сверстников. Правда, перекладывают вину на родителей. - Эта ситуация произошла во внеурочное каникулярный период. Надо надеяться больше внимания на воспитание, - Елена Ячминник, заместитель директора по воспитательной работе. На видео в соцсетях она одна из активных нападающих. Лидером ее называют и в школе. Но, утверждают, девушка хорошо учится, а ее родители присутствовали на всех собраниях. А папа еще и бывший полицейский. - Я не могу назвать ее проблемной. Что ею руководило, остается загадкой, - Елена Ячминник, заместитель директора по воспитательной работе. В школе нам сообщили, что девушка раскаивается и находится в стрессе. Мол, и «скорую» ей вызвали. Мы нашли, где она проживает, и в разговоре с журналистами она менее активна, чем во время расправы со сверстниками. - Я не могу вам ничего сказать, простите. Черниговцы увиденным видео шоке. И сетуют на воспитание родителей. Впрочем, полиция уже опросила несколько десятков школьников, которых идентифицировали с видео. После первых двух избитых девушек находятся и другие жертвы этой же тройке. Сейчас открыли два уголовных производства, по которым им светит реальный срок заключения до четырех лет. - У нас открытое уголовное производство. Оно предусматривает до 4 лет лишения свободы, - Сергей Брыль, представитель ГУНП в Черниговской области. Пока следователи выясняют все обстоятельства, пострадавшей четырнадцатилетний Полине поступают телефонные угрозы. Девочка находится в больнице с сотрясением и многочисленными ушибами.
Источник: cheline.com.ua
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