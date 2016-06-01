4ернігів.інфо » Стрічка новин » Таможенники задержали автомобиль, который пытался нелегально провезти груз на сумму более 250 тыс. гривен
Таможенники задержали автомобиль, который пытался нелегально провезти груз на сумму более 250 тыс. гривен
- Сегодня, 11:32
- Просмотров: 24
Сотрудники Черниговской таможни ДФС в пункте пропуска «Новые Яриловичи» задержали грузовой автомобиль под управлением гражданина Республики Беларусь, который транзитом перевозил разнообразен груз из Болгарии в Республику Беларусь.
Во время таможенного досмотра груза работниками Черниговской таможни
было выявлено не задекларированный товар. В частности, среди груза таможенники обнаружили
упаковку из пенопласта в количестве 43 коробки, электрический пресс для установки
фурнитуры с ударным механизмом в количестве 10 штук и ручной пресс для установки
фурнитуры в количестве 200 штук.
В действиях перевозчика видят нарушение ст. 472 Таможенного кодекса Украины.
Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил, по которому изъяли
скрытый груз на общую сумму более 250 тыс. гривен.
После завершения всех необходимых действий, дело направят на рассмотрение суда.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Во время таможенного досмотра груза работниками Черниговской таможни
было выявлено не задекларированный товар. В частности, среди груза таможенники обнаружили
упаковку из пенопласта в количестве 43 коробки, электрический пресс для установки
фурнитуры с ударным механизмом в количестве 10 штук и ручной пресс для установки
фурнитуры в количестве 200 штук.
В действиях перевозчика видят нарушение ст. 472 Таможенного кодекса Украины.
Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил, по которому изъяли
скрытый груз на общую сумму более 250 тыс. гривен.
После завершения всех необходимых действий, дело направят на рассмотрение суда.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Чернигвоские таможенники задержали автомобиль с грузом на 250 тысяч гривен
Сотрудники Черниговской таможни ГФС в пункте пропуска «Новые Яриловичи» задержали грузовой
Черниговские таможенники обнаружили нарушения при оформлении китайского сб ...
Нарушения были выявлены во время таможенного оформления на таможенном посту «Чернигов-грузовой».
На Черниговщине суд конфисковал у нарушителя таможенного законодательства ...
Как сообщалось ранее, в конце декабря прошлого года в пункте пропуска «Сеньковка» сотрудники
Черниговские таможенники выявили факт уклонения от уплаты таможенных плате ...
Нарушение обнаружили специалисты управления администрирования таможенных платежей.
На Черниговщине на границе таможенники ДФС задержали контрабандную ткань на ...
Оперативная группа Межрегиональной таможни ДФС вместе с работниками Черниговской таможни ДФС на
Янтарь на сумму свыше 229 тыс. грн задержали черниговские таможенники
Два пакета с необработанным камнем обнаружили сотрудники Черниговской таможни ДФС вместе с
Журналистское расследование о скандальном избиении школьниц ... Реимбурсация: в Чернигове возмущены обманом Министерства здр... Подробности избиения в центре Чернигова рассказала одна из п... Как черниговские журналисты раненого аиста спасали. видео Заложники из реабилитационного центра показали, как над ними... Родители забирают своих детей из реабилитационного центра дл...
Добавить комментарий!