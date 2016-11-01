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На Черниговщине в рамках оперативно-профилактической операции Розыск полиция совместно с сотрудниками СБУ обнаружила и изъяла возле одного из домов садового общества боеприпасы, которые около года назад закопал и хранил ранее судимый 47-летний черниговец.
В ходе проведения оперативно-профилактической операции "Розыск" на
территории Чернигова полицейскими отдела криминальной полиции
Черниговского отдела полиции ГУНП в Черниговской области совместно с
сотрудниками СБУ был задержан 47-летний ранее судимый черниговец, который
осужден одним из районных судов Чернигова к пяти годам лишения свободы по
ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и находился в
розыске за неисполнение приговора суда.
Также правоохранителям стало известно, что возле одного из домов садового
общества осужденный закопал боеприпасы и хранил их без цели сбыта.
Выездом следственно-оперативной группы на место в лесной местности при
раскапывании свежевскопанной почвы обнаружено и изъято сумку с 9
подствольными гранатами ВОГ-25 и патронами калибра 9мм, 7,62мм и 5,6мм, а
также охотничьими патронами 16мм.
Взрывотехники с применением всех мер безопасности изъяли боеприпасы и
направили их на экспертизу.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных
расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 263
Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми
припасами или взрывчатыми веществами) - наказывается лишением свободы на
срок от трех до семи лет.
Продолжается досудебное расследование, которое должно выяснить
происхождение боеприпасов и цель их хранения.
Сектор коммуникации
полиции Черниговской области
Полиция и СБУ изъяли у черниговца 9 гранат к подствольному гранатомету и около сотни патронов различных калибров (ФОТО)
- Сегодня, 12:07
- Просмотров: 21
На Черниговщине в рамках оперативно-профилактической операции Розыск полиция совместно с сотрудниками СБУ обнаружила и изъяла возле одного из домов садового общества боеприпасы, которые около года назад закопал и хранил ранее судимый 47-летний черниговец.
В ходе проведения оперативно-профилактической операции "Розыск" на
территории Чернигова полицейскими отдела криминальной полиции
Черниговского отдела полиции ГУНП в Черниговской области совместно с
сотрудниками СБУ был задержан 47-летний ранее судимый черниговец, который
осужден одним из районных судов Чернигова к пяти годам лишения свободы по
ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и находился в
розыске за неисполнение приговора суда.
Также правоохранителям стало известно, что возле одного из домов садового
общества осужденный закопал боеприпасы и хранил их без цели сбыта.
Выездом следственно-оперативной группы на место в лесной местности при
раскапывании свежевскопанной почвы обнаружено и изъято сумку с 9
подствольными гранатами ВОГ-25 и патронами калибра 9мм, 7,62мм и 5,6мм, а
также охотничьими патронами 16мм.
Взрывотехники с применением всех мер безопасности изъяли боеприпасы и
направили их на экспертизу.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных
расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 263
Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми
припасами или взрывчатыми веществами) - наказывается лишением свободы на
срок от трех до семи лет.
Продолжается досудебное расследование, которое должно выяснить
происхождение боеприпасов и цель их хранения.
Сектор коммуникации
полиции Черниговской области
Источник: 4ernigiv.info
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