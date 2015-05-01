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В поддержку украинской армии плательщики Черниговщины направили почти 54 миллиона гривен
- Сегодня, 12:33
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За январь-март 2017 налогоплательщики Черниговской области направили для содействия обороноспособности Украины почти 54 млн. Грн. военного сбора. Это на 11 млн. Грн. больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Наибольшие суммы поступлений поступили от налоговых агентов,
состоящих на учете в Черниговской, Прилуцком, Нежинской ОГНИ и
Козелецком отделении Нежинской ОГНИ.
При этом, общее количество таких агентов существенно не меняется.
Расширяется сама база налогообложения. На этот показатель даже не повлиял
переход крупных предприятий области на обслуживание в г.. Киев.
Основной причиной увеличения суммы поступлений военного сбора являются
повышение уровня заработной платы, которая на протяжении 2017 года в сравнении с 2016
годом, по области выросла с 3365 грн. в 4758 грн., и стала одним из важных шагов
на пути к постепенному выводу экономики региона из тени и частичного
уничтожение такого явления, как заработная плата «в конвертах».
Напомним, что плательщиками военного сбора являются физические лица-резиденты,
получают доходы как в Украине, так и за ее пределами, физические лица-нерезиденты,
получают доходы в Украине, а также налоговые агенты. объектом налогообложения
военным сбором являются доходы, определенные статьей 163 Налогового кодекса Украины.
В частности, к таким доходам, кроме заработной платы и других поощрительных и
компенсационных выплат или других выплат и вознаграждений, начисляемых или
выплачиваются плательщику в связи с трудовыми отношениями и по гражданско
правовым договорам, относятся арендная плата, выигрыш в государственную и
негосударственную денежную лотерею, покупка продажа движимого и недвижимого имущества,
выплата дивидендов, переоформления наследства и другие доходы. ставка сбора
составляет 1,5 проц. от объекта налогообложения.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Наибольшие суммы поступлений поступили от налоговых агентов,
состоящих на учете в Черниговской, Прилуцком, Нежинской ОГНИ и
Козелецком отделении Нежинской ОГНИ.
При этом, общее количество таких агентов существенно не меняется.
Расширяется сама база налогообложения. На этот показатель даже не повлиял
переход крупных предприятий области на обслуживание в г.. Киев.
Основной причиной увеличения суммы поступлений военного сбора являются
повышение уровня заработной платы, которая на протяжении 2017 года в сравнении с 2016
годом, по области выросла с 3365 грн. в 4758 грн., и стала одним из важных шагов
на пути к постепенному выводу экономики региона из тени и частичного
уничтожение такого явления, как заработная плата «в конвертах».
Напомним, что плательщиками военного сбора являются физические лица-резиденты,
получают доходы как в Украине, так и за ее пределами, физические лица-нерезиденты,
получают доходы в Украине, а также налоговые агенты. объектом налогообложения
военным сбором являются доходы, определенные статьей 163 Налогового кодекса Украины.
В частности, к таким доходам, кроме заработной платы и других поощрительных и
компенсационных выплат или других выплат и вознаграждений, начисляемых или
выплачиваются плательщику в связи с трудовыми отношениями и по гражданско
правовым договорам, относятся арендная плата, выигрыш в государственную и
негосударственную денежную лотерею, покупка продажа движимого и недвижимого имущества,
выплата дивидендов, переоформления наследства и другие доходы. ставка сбора
составляет 1,5 проц. от объекта налогообложения.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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