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Налоговая: В тестовом режиме заработал механизм остановки регистрации налоговой накладной
- Сегодня, 13:17
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Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области информирует: 01.04.2017 вступили в силу пп. 4 и 5 п. 94 р. I Закона Украины от 20 декабря 2016 № 1797-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине» (далее - Закон № 1797) об изменениях в п. 201.10 ст. 201 Налогового кодекса Украины (далее - Кодекс) в части остановки регистрации налоговых накладных / расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных (далее - ЕРНН) и о дополнении п. 201.16 ст. 201 Кодекса соответственно.
В частности, п. 201.16 ст. 201 Кодекса предусмотрено, что регистрация налоговой
накладной / расчета корректировки в ЕРНН может быть остановлена в порядке,
определенном Кабинетом Министров Украины, в случае соответствия такой
налоговой накладной / расчета корректировки совокупности критериев оценки
степени рисков, достаточных для остановки регистрации налоговой
накладной / расчета корректировки в ЕРНН, установленных в соответствии с п. 74.2
ст. 74 Кодекса.
При этом во исполнение требований пп. 201.16.3 п. 201.16 ст. 201 Кодекса
31.03.2017 вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины от
29.03.2017 № 190 «Об установлении оснований для принятия решения комиссией
Государственной фискальной службы о регистрации налоговой накладной / расчета
корректировки в Едином реестре налоговых накладных или об отказе в такой
регистрации »(далее - Постановление).
Вместе с тем в соответствии с п. 57 подр. 2 р. XX Кодекса период с 1 апреля
2017 года до 1 июля 2017 является переходным периодом, в течение которого
процедура, определенная п. 201.16 ст. 201 Кодекса, осуществляется без фактического
остановки регистрации налоговой накладной / расчета корректировки в ЕРНН.
Кроме того, п. 22 р. I Закона № 1797 внесены изменения в статьи
52 и 53 Кодекса в части порядка предоставления налоговых консультаций и
последствий применения налоговых консультаций.
В частности, ст. 52 Кодекса установлены требования к форме запроса на
получения налоговой консультации, изменен порядок и сроки предоставления
налоговых консультаций. По обращению налогоплательщиков контролирующие
органы предоставляют индивидуальные налоговые консультации по вопросам практического
применения отдельных норм налогового и другого законодательства, контроль за
соблюдением которого возложен на контролирующие органы, в течение
25 календарных дней, следующих за днем получения такого обращения данным
контролирующим органом.
С обновленным текстом Кодекса и Постановлением можно ознакомиться
воспользовавшись разделом «Нормативные и информационные документы»
Общедоступного информационно-справочного ресурса (http://zir.sfs.gov.ua).
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
В частности, п. 201.16 ст. 201 Кодекса предусмотрено, что регистрация налоговой
накладной / расчета корректировки в ЕРНН может быть остановлена в порядке,
определенном Кабинетом Министров Украины, в случае соответствия такой
налоговой накладной / расчета корректировки совокупности критериев оценки
степени рисков, достаточных для остановки регистрации налоговой
накладной / расчета корректировки в ЕРНН, установленных в соответствии с п. 74.2
ст. 74 Кодекса.
При этом во исполнение требований пп. 201.16.3 п. 201.16 ст. 201 Кодекса
31.03.2017 вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины от
29.03.2017 № 190 «Об установлении оснований для принятия решения комиссией
Государственной фискальной службы о регистрации налоговой накладной / расчета
корректировки в Едином реестре налоговых накладных или об отказе в такой
регистрации »(далее - Постановление).
Вместе с тем в соответствии с п. 57 подр. 2 р. XX Кодекса период с 1 апреля
2017 года до 1 июля 2017 является переходным периодом, в течение которого
процедура, определенная п. 201.16 ст. 201 Кодекса, осуществляется без фактического
остановки регистрации налоговой накладной / расчета корректировки в ЕРНН.
Кроме того, п. 22 р. I Закона № 1797 внесены изменения в статьи
52 и 53 Кодекса в части порядка предоставления налоговых консультаций и
последствий применения налоговых консультаций.
В частности, ст. 52 Кодекса установлены требования к форме запроса на
получения налоговой консультации, изменен порядок и сроки предоставления
налоговых консультаций. По обращению налогоплательщиков контролирующие
органы предоставляют индивидуальные налоговые консультации по вопросам практического
применения отдельных норм налогового и другого законодательства, контроль за
соблюдением которого возложен на контролирующие органы, в течение
25 календарных дней, следующих за днем получения такого обращения данным
контролирующим органом.
С обновленным текстом Кодекса и Постановлением можно ознакомиться
воспользовавшись разделом «Нормативные и информационные документы»
Общедоступного информационно-справочного ресурса (http://zir.sfs.gov.ua).
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Источник: 4ernigiv.info
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