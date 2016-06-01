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Налоговая: Вниманию родителей двух и более детей до 18 лет
- Сегодня, 13:44
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Черниговская ОГНИ обращает внимание на то, что налогоплательщик, который содержит двух или более детей в возрасте до 18 лет имеет право на налоговую социальную льготу в размере 100% суммы льготы, определенной пп. 169.1.1 ст. 169 Налогового кодекса Украины (далее - Кодекс), в расчете на каждого такого ребенка.
В 2017 году такая налоговая социальная льгота составляет 800 гривен в
расчете на каждого такого ребенка в возрасте до 18 лет.
Налоговая социальная льгота применяется к доходу, начисленному в
пользу плательщика налога в течение отчетного налогового месяца как заработная
плата, если его размер не превышает суммы, равной размеру месячного
прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного
налогового года, умноженного на 1,4 и округленной до ближайших 10
гривен.
В 2017 году размер заработной платы, дающий право на налоговую
социальную льготу, составляет 2240 гривен (прожиточный минимум на
трудоспособное лицо в размере 1600 грн х 1,4).
При этом предельный размер дохода, дающего право на получение
налоговой социальной льготы одному из родителей определяется как произведение суммы,
определенной пп. 169.4.1 ст. 169 Кодекса (то есть суммы, дающий право на
применения налоговой социальной льготы) и соответствующего количества детей (в
2017 году 2240 грн х количество детей до 18 лет).
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
В 2017 году такая налоговая социальная льгота составляет 800 гривен в
расчете на каждого такого ребенка в возрасте до 18 лет.
Налоговая социальная льгота применяется к доходу, начисленному в
пользу плательщика налога в течение отчетного налогового месяца как заработная
плата, если его размер не превышает суммы, равной размеру месячного
прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного
налогового года, умноженного на 1,4 и округленной до ближайших 10
гривен.
В 2017 году размер заработной платы, дающий право на налоговую
социальную льготу, составляет 2240 гривен (прожиточный минимум на
трудоспособное лицо в размере 1600 грн х 1,4).
При этом предельный размер дохода, дающего право на получение
налоговой социальной льготы одному из родителей определяется как произведение суммы,
определенной пп. 169.4.1 ст. 169 Кодекса (то есть суммы, дающий право на
применения налоговой социальной льготы) и соответствующего количества детей (в
2017 году 2240 грн х количество детей до 18 лет).
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Источник: 4ernigiv.info
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