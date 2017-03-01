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Налоговая: Задекларируйте продаж объектов движимого имущества
- Сегодня, 14:09
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Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области обращает внимание граждан: до завершения компании декларирования гражданами доходов, полученных в 2016 году осталось обмелел времени. Последний день подачи декларации - 3 мая 2017.
Как разъяснили в отделе администрирования налога на доходы физических лиц, имущественных налогов и сборов
с физических лиц управления налогов и сборов с физических лиц инспекции
порядок обложения налогом на доходы физических лиц операций с
продажи или обмена физическими лицами объектов движимого имущества определен
статьей 173 Налогового кодекса Украины (далее - Кодекс).
Доход, полученный плательщиком налога от продажи (обмена) в течение
отчетного (налогового) года одного из объектов движимого имущества в виде
легкового автомобиля и / или мотоцикла, и / или мопеда, не подлежит
налогообложению.
Доход, полученный плательщиком налога от продажи (обмена) в течение
отчетного (налогового) года двух и более объектов движимого имущества,
подлежит налогообложению по ставке 5 процентов.
С учетом информации об очередности продажи движимого имущества,
указанной плательщиком налога в договоре купли - продажи или отдельном заявлении,
налоговый агент удерживает налог по ставкам, определенным Кодексом.
Если стороной договора купли - продажи объекта движимого имущества является
юридическое лицо или физическое лицо - предприниматель, такое лицо считается
налоговым агентом плательщика налога и обязано выполнить функции
налогового агента. При этом обязанность налогоплательщика по представлению
налоговой декларации по 2016 считается выполненным и налоговая
декларация об имущественном состоянии и доходах гражданами не подается, если под
время нотариального действия налоги и сборы были уплачены в бюджет.
Если же договорные отношения по купле - продаже происходят между
физическими лицами, то доход, полученный от продажи (обмена) в течение 2016
года двух и более объектов движимого имущества в виде легкового автомобиля
и / или мотоцикла (мопеда) подлежит декларированию.
Более подробно о порядке налогообложения операций по продаже или
обмена физическими лицами объектов движимого имущества - в письме ДФС Украины
от 01.03.2017 №5162 / 99-99- 13-01- 13-17 «О продаже двух или более
объектов движимого имущества ».
Напомним выполнить свой конституционный долг и подать годовую
налоговую декларацию черниговцы могут через Интернет, или же
непосредственно в Центре обслуживания плательщиков инспекции, расположенном
по адресу: ул. Кирпоноса, д. 28 м. Чернигов. В случае необходимости
плательщики смогут получить бесплатные консультации и помощь в
заполнении налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Как разъяснили в отделе администрирования налога на доходы физических лиц, имущественных налогов и сборов
с физических лиц управления налогов и сборов с физических лиц инспекции
порядок обложения налогом на доходы физических лиц операций с
продажи или обмена физическими лицами объектов движимого имущества определен
статьей 173 Налогового кодекса Украины (далее - Кодекс).
Доход, полученный плательщиком налога от продажи (обмена) в течение
отчетного (налогового) года одного из объектов движимого имущества в виде
легкового автомобиля и / или мотоцикла, и / или мопеда, не подлежит
налогообложению.
Доход, полученный плательщиком налога от продажи (обмена) в течение
отчетного (налогового) года двух и более объектов движимого имущества,
подлежит налогообложению по ставке 5 процентов.
С учетом информации об очередности продажи движимого имущества,
указанной плательщиком налога в договоре купли - продажи или отдельном заявлении,
налоговый агент удерживает налог по ставкам, определенным Кодексом.
Если стороной договора купли - продажи объекта движимого имущества является
юридическое лицо или физическое лицо - предприниматель, такое лицо считается
налоговым агентом плательщика налога и обязано выполнить функции
налогового агента. При этом обязанность налогоплательщика по представлению
налоговой декларации по 2016 считается выполненным и налоговая
декларация об имущественном состоянии и доходах гражданами не подается, если под
время нотариального действия налоги и сборы были уплачены в бюджет.
Если же договорные отношения по купле - продаже происходят между
физическими лицами, то доход, полученный от продажи (обмена) в течение 2016
года двух и более объектов движимого имущества в виде легкового автомобиля
и / или мотоцикла (мопеда) подлежит декларированию.
Более подробно о порядке налогообложения операций по продаже или
обмена физическими лицами объектов движимого имущества - в письме ДФС Украины
от 01.03.2017 №5162 / 99-99- 13-01- 13-17 «О продаже двух или более
объектов движимого имущества ».
Напомним выполнить свой конституционный долг и подать годовую
налоговую декларацию черниговцы могут через Интернет, или же
непосредственно в Центре обслуживания плательщиков инспекции, расположенном
по адресу: ул. Кирпоноса, д. 28 м. Чернигов. В случае необходимости
плательщики смогут получить бесплатные консультации и помощь в
заполнении налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Источник: 4ernigiv.info
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