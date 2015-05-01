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Полицией Черниговщины задержана группа серийных автомобильных воров
- Сегодня, 14:39
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В ходе операции, спланированной и реализованной криминальной полицией ГУНП в Черниговской области и спецподразделением «КОРД», была задержана группа автоворов, которые с помощью сканера автомобильной сигнализации осуществили в области серию краж.
5 апреля в результате тщательно спланированной и тщательно проведенной
спецоперации оперативники управления уголовного розыска ГУНП с привлечением
сотрудников отдела противодействия киберпреступности и спецподразделения «КОРД» под
процессуальным руководством прокуратуры области задержали группу
автоворов.
В этот день после того, как автовладелец припарковал «Ланос» у одного
из черниговских кафе, злоумышленники проникли в оборудован сигнализацией
легковушку и похитили оттуда барсетку с 3000 долларов. При закрытии машины
один из воров с помощью устройства для сканирования кодов автомобильной
сигнализации (кодграббера) перехватил сигнал ключа, а затем открыл
автомобиль.
После этого произошло быстрое задержание воров-сканерникив.
Задержанными оказались трое нежинцев, которые обоснованно подозреваются в
совершении на Черниговщине серии краж ценностей из автомобилей.
В ходе дальнейшего личного досмотра у злоумышленников обнаружено и
изъято металлический кастет, мобильные телефоны, 3000 долларов США и
устройство, по своим внешним признакам похож на алгоритмический
«Кодграббер» (сканер кодов автосигнализации), предназначенный для
несанкционированного вмешательства в работу сети электросвязи автомобильной
сигнализации.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных
расследований, открыто уголовное производство по части 3 статьи 185
Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в
жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб
потерпевшему) - наказывается лишением свободы на срок от трех до шести
лет.
Злоумышленники задержаны в порядке статьи 208 Уголовного
процессуального кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
сектор коммуникации
полиции Черниговской области
5 апреля в результате тщательно спланированной и тщательно проведенной
спецоперации оперативники управления уголовного розыска ГУНП с привлечением
сотрудников отдела противодействия киберпреступности и спецподразделения «КОРД» под
процессуальным руководством прокуратуры области задержали группу
автоворов.
В этот день после того, как автовладелец припарковал «Ланос» у одного
из черниговских кафе, злоумышленники проникли в оборудован сигнализацией
легковушку и похитили оттуда барсетку с 3000 долларов. При закрытии машины
один из воров с помощью устройства для сканирования кодов автомобильной
сигнализации (кодграббера) перехватил сигнал ключа, а затем открыл
автомобиль.
После этого произошло быстрое задержание воров-сканерникив.
Задержанными оказались трое нежинцев, которые обоснованно подозреваются в
совершении на Черниговщине серии краж ценностей из автомобилей.
В ходе дальнейшего личного досмотра у злоумышленников обнаружено и
изъято металлический кастет, мобильные телефоны, 3000 долларов США и
устройство, по своим внешним признакам похож на алгоритмический
«Кодграббер» (сканер кодов автосигнализации), предназначенный для
несанкционированного вмешательства в работу сети электросвязи автомобильной
сигнализации.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных
расследований, открыто уголовное производство по части 3 статьи 185
Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в
жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб
потерпевшему) - наказывается лишением свободы на срок от трех до шести
лет.
Злоумышленники задержаны в порядке статьи 208 Уголовного
процессуального кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
сектор коммуникации
полиции Черниговской области
Источник: 4ernigiv.info
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