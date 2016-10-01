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Более 16 млн. гривен дополнительных поступлений в бюджет обеспечено аудиторами фискальной службы Черниговщины в I квартале
- Сегодня, 15:02
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Одной из основных задач Главного управления фискальной службы в Черниговской области является максимальное обеспечение сервисных функций для плательщиков налогов области и минимизация фискальной функции в текущем году. На законодательном уровне данный тренд закреплено путем внесения изменений в Налоговый кодекса Украины. С первого января текущего года налоговые инспекции начали обеспечивать сервисные функции.
ГУ ДФС в Черниговской области при планировании и осуществлении контрольно
проверочной работы руководствуется исключительно системным рискоориентированная подходом
для отбора наиболее недобросовестных плательщиков налогов и сборов. такой подход
позволяет существенно уменьшить количество проверок субъектов хозяйствования,
добросовестно платят налоги, в то же время оставляя только законодательно
обоснованные претензии к неплательщикам или недобросовестных налогоплательщиков.
Как сообщил заместитель начальника ГУ ДФС в Черниговской области
Александр Марухленко, управлением аудита в I квартале текущего года проведено
67 документальных проверок, в 2,5 раза меньше соответствующего периода
прошлого года. Наряду с этим, установленная сумма недоплаченных налогов и сборов за
результатам данных проверок составила 25,4 млн.грн. что больше чем в прошлом году
на 5,8 млн.грн. Здесь речь идет о согласованных с налогоплательщиками суммы (в том
числе после судебного обжалования). Соответственно, в этом году, уплачено в бюджеты
всех уровней с доначисленных сумм 16,2 млн.грн., что больше на 6,2 млн.грн. чем в
прошлом году.
Больше всего нарушений выявлено в сфере сельского хозяйства, перерабатывающей
промышленности и оптовой торговли. Установлены нарушения связаны преимущественно с
начислением занижением налога на добавленную стоимость, земельного налога. по
налога на добавленную стоимость выявленных нарушениях по вопросам бесплатной передачи
товаров; использования товаров в операциях, не является хозяйственной деятельностью
налогоплательщика; реальности осуществления хозяйственных операций при отсутствии
первичных документов; налоговых обязательств в случае поставки товаров / услуг по
оплатой за счет бюджетных средств.
Фискальная служба области призывает плательщиков честно и прозрачно вести
хозяйственную деятельность, своевременно и добросовестно начислять и уплачивать
налоги, сборы.
В свою очередь ГУ ДФС области с благодарностью будет предоставлять качественные сервисы
налогоплательщикам.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
ГУ ДФС в Черниговской области при планировании и осуществлении контрольно
проверочной работы руководствуется исключительно системным рискоориентированная подходом
для отбора наиболее недобросовестных плательщиков налогов и сборов. такой подход
позволяет существенно уменьшить количество проверок субъектов хозяйствования,
добросовестно платят налоги, в то же время оставляя только законодательно
обоснованные претензии к неплательщикам или недобросовестных налогоплательщиков.
Как сообщил заместитель начальника ГУ ДФС в Черниговской области
Александр Марухленко, управлением аудита в I квартале текущего года проведено
67 документальных проверок, в 2,5 раза меньше соответствующего периода
прошлого года. Наряду с этим, установленная сумма недоплаченных налогов и сборов за
результатам данных проверок составила 25,4 млн.грн. что больше чем в прошлом году
на 5,8 млн.грн. Здесь речь идет о согласованных с налогоплательщиками суммы (в том
числе после судебного обжалования). Соответственно, в этом году, уплачено в бюджеты
всех уровней с доначисленных сумм 16,2 млн.грн., что больше на 6,2 млн.грн. чем в
прошлом году.
Больше всего нарушений выявлено в сфере сельского хозяйства, перерабатывающей
промышленности и оптовой торговли. Установлены нарушения связаны преимущественно с
начислением занижением налога на добавленную стоимость, земельного налога. по
налога на добавленную стоимость выявленных нарушениях по вопросам бесплатной передачи
товаров; использования товаров в операциях, не является хозяйственной деятельностью
налогоплательщика; реальности осуществления хозяйственных операций при отсутствии
первичных документов; налоговых обязательств в случае поставки товаров / услуг по
оплатой за счет бюджетных средств.
Фискальная служба области призывает плательщиков честно и прозрачно вести
хозяйственную деятельность, своевременно и добросовестно начислять и уплачивать
налоги, сборы.
В свою очередь ГУ ДФС области с благодарностью будет предоставлять качественные сервисы
налогоплательщикам.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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