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Городам и селам, которые до сих пор не определились с объединением в общины, остается полгода на принятие решения
- Вчера, 15:35
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Городам и селам, которые до сих пор не определились с объединением в общины, остается полгода на принятие решения.
Об этом предупредил прилучан председатель облгосадминистрации Валерий Кулич во время рабочей поездки в район. Здесь между сельскими головами до сих пор продолжаются споры о создании ОТГ. Этим летом добровольно в общины имеет объединиться около 75% территории Черниговщины. Те, кто до октября не определится, будут объединены принудительно, предостерег глава области.
30 апреля еще в трех объединенных общинах пройдут выборы. С началом реформы по децентрализации в области было создано 16 ОТГ, которые сейчас функционируют. Скоро заработают еще 5, и вероятно летом там пройдут выборы. Однако есть районы, для которых реформа стала настоящей проблемой. Экономически прочный Прилуцкий район - один из самых отсталых в вопросах децентрализации власти, отметил председатель облгосадминистрации Валерий Кулич. Выяснить причины, почему реформа в районе не сдвинулась с места, глава области приехал лично. Объединяться в большие общины здесь никто не желает. Зато готовы создать большое количество отдельных малых общин по 1-2 села в каждой. Роман Юрченко, Краснянский сельский председатель: «С этого добровольного объединения, честно говоря, ничего. Рассорить людей, так как на одну булаву штук по 10 гетманов. Ничего из этого не выйдет хорошего ». Василий Малик, председатель Прилуцкого районного совета: «Когда будет 5-6 общин, это минимум по 30-40 человек управленческий аппарат. Все средства, нам дадут, управленческий аппарат съест на зарплату и на развитие ничего не останется почти. Лучший вариант для нас - одна община ».
Села, прилегающие к Прилук, объединяться с городом не хотят, мол, невыгодно. Боятся, что город будет забирать все средства себе, а села будут отставать в развитии. Экономически развит Ладан также сельские головы не рассматривают как кандидата на объединение. Общины в районе могли бы быть одними из самых успешных в области. Ведь в Прилуцком районе крутится немало инвестиций. Здесь добывает нефть, газ, а также в районе расположен мировой лидер по производству пожарной техники ООО ПК «Пожмашина». Основная проблема у предприятия - нехватка кадров. Рабочих в Ладан ежедневно привозит автобус. Генеральный директор предприятия Олег Борщ говорит, завод мог бы предоставить людям хорошо оплачиваемую работу, а в общину бы шли средства за выполнение заказов. Олег Борщ, генеральный директор ООО ПК «Пожмашина»: «Мы бютжетоутворююче предприятие. В прошлом году уплатили налогов на сумму 25000000 гривен. Основные наши потребители - это ДСНС Украины, Министерство обороны. А также вновь общины. Они строят пожарные части и обращаются к нам, как к производителю ».
Визит председателя облгосадминистрации заставил сельских голов начать работу над созданием общин. Ведь, отметил Валерий Кулич, если в районе не найдут общего языка, в создание общин вмешается государство. Валерий Кулич, председатель облгосадминистрации: «На лето 70-75% будут объединены в общины. Далее белых пятен не будет. Согласно планам правительства, все, что добровольно не объединилось, будет присоединен или к существующим общин, или будет создано все на законодательной основе ».
Об этом предупредил прилучан председатель облгосадминистрации Валерий Кулич во время рабочей поездки в район. Здесь между сельскими головами до сих пор продолжаются споры о создании ОТГ. Этим летом добровольно в общины имеет объединиться около 75% территории Черниговщины. Те, кто до октября не определится, будут объединены принудительно, предостерег глава области.
30 апреля еще в трех объединенных общинах пройдут выборы. С началом реформы по децентрализации в области было создано 16 ОТГ, которые сейчас функционируют. Скоро заработают еще 5, и вероятно летом там пройдут выборы. Однако есть районы, для которых реформа стала настоящей проблемой. Экономически прочный Прилуцкий район - один из самых отсталых в вопросах децентрализации власти, отметил председатель облгосадминистрации Валерий Кулич. Выяснить причины, почему реформа в районе не сдвинулась с места, глава области приехал лично. Объединяться в большие общины здесь никто не желает. Зато готовы создать большое количество отдельных малых общин по 1-2 села в каждой. Роман Юрченко, Краснянский сельский председатель: «С этого добровольного объединения, честно говоря, ничего. Рассорить людей, так как на одну булаву штук по 10 гетманов. Ничего из этого не выйдет хорошего ». Василий Малик, председатель Прилуцкого районного совета: «Когда будет 5-6 общин, это минимум по 30-40 человек управленческий аппарат. Все средства, нам дадут, управленческий аппарат съест на зарплату и на развитие ничего не останется почти. Лучший вариант для нас - одна община ».
Села, прилегающие к Прилук, объединяться с городом не хотят, мол, невыгодно. Боятся, что город будет забирать все средства себе, а села будут отставать в развитии. Экономически развит Ладан также сельские головы не рассматривают как кандидата на объединение. Общины в районе могли бы быть одними из самых успешных в области. Ведь в Прилуцком районе крутится немало инвестиций. Здесь добывает нефть, газ, а также в районе расположен мировой лидер по производству пожарной техники ООО ПК «Пожмашина». Основная проблема у предприятия - нехватка кадров. Рабочих в Ладан ежедневно привозит автобус. Генеральный директор предприятия Олег Борщ говорит, завод мог бы предоставить людям хорошо оплачиваемую работу, а в общину бы шли средства за выполнение заказов. Олег Борщ, генеральный директор ООО ПК «Пожмашина»: «Мы бютжетоутворююче предприятие. В прошлом году уплатили налогов на сумму 25000000 гривен. Основные наши потребители - это ДСНС Украины, Министерство обороны. А также вновь общины. Они строят пожарные части и обращаются к нам, как к производителю ».
Визит председателя облгосадминистрации заставил сельских голов начать работу над созданием общин. Ведь, отметил Валерий Кулич, если в районе не найдут общего языка, в создание общин вмешается государство. Валерий Кулич, председатель облгосадминистрации: «На лето 70-75% будут объединены в общины. Далее белых пятен не будет. Согласно планам правительства, все, что добровольно не объединилось, будет присоединен или к существующим общин, или будет создано все на законодательной основе ».
Источник: pik.cn.ua
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