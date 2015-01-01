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В Чернигове история с избиением ребенка подверглась страшному продолжение (видео)
- Вчера, 16:02
- Просмотров: 48
Ребенка били ногами по голове сверстники, а десятки других - наблюдали. Видео издевательства над ребенком просмотрели около полмиллиона человек.
Пострадавшая девочка на больничной койке с сенях да травмами. А подозреваемые, как оказалось, нападают на прохожих не впервые. Подростки не понимают последствий, поэтому могут и убить. По неофициальной информации отец одной из нападающих оказался криминальным авторитетом из прошлого
Пострадавшая девочка на больничной койке с сенях да травмами. А подозреваемые, как оказалось, нападают на прохожих не впервые. Подростки не понимают последствий, поэтому могут и убить. По неофициальной информации отец одной из нападающих оказался криминальным авторитетом из прошлого
Источник: 4ernigiv.info
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