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В Чернигове история с избиением ребенка подверглась страшному продолжение (видео)

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 16:02
  • Просмотров: 48
В Чернигове история с избиением ребенка подверглась страшному продолжение (видео)Ребенка били ногами по голове сверстники, а десятки других - наблюдали. Видео издевательства над ребенком просмотрели около полмиллиона человек.
Пострадавшая девочка на больничной койке с сенях да травмами. А подозреваемые, как оказалось, нападают на прохожих не впервые. Подростки не понимают последствий, поэтому могут и убить. По неофициальной информации отец одной из нападающих оказался криминальным авторитетом из прошлогошаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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