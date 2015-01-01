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Жертвой черниговских школьниц стала еще одна девочка — видео

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 16:32
  • Просмотров: 43
Жертвой черниговских школьниц стала еще одна девочка — видеоВ сети появилось еще одно видео девушек-подростков, которые избивают свою ровесницу

Как передает Politeka, напавшие похожи на «героинь» скандального ролика избиения школьницы в Чернигове.

На видео видно, как в одном из спальных микрорайонов Чернигова две школьницы избивают очередную жертву.

Отметим, даже несмотря на вмешательство взрослых, девушку валят на землю и таскают за волосы. Одна из злоумышленниц бьет лежащую девушку ногами.

После широкого резонанса в СМИ, к журналистам обратились другие дети, пострадавшие от той же компании подростков. Они просят не называть имен и не показывать лиц, поскольку не все признались даже родителям, что стали жертвами агрессии.

«Начинают меня колотить, все кричат: давай, бей по голове! Потом ко мне подошел старший группы, сказал, что избили меня из-за того, что кто-то им сказал, что я торгую наркотиками. Посмотрели рюкзак, сказали: ты чист, можешь быть свободен «, – рассказал один из таких пострадавших.

На его теле остались побои, однако он до сих пор колеблется, обращаться ли в полициию.
Как собщалось ранее, в Чернигове девочки-подростки жестоко поиздевались над школьницей. При этом рохожие и местные жители видели инцидент, но не вмешивались. Остановить драку удалось лишь пенсионерке из соседнего дома.

Вскоре видео инцидента мать пострадавшей опубликовала в социальной сети. А пострадавшая рассказала о причине конфликта.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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