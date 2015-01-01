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Подростки, которые били девушек, записали видеообращение (Видео)

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:02
  • Просмотров: 43
Подростки, которые били девушек, записали видеообращение (Видео)
Пока Поликом лечится в больнице, а журналисты и правоохранители расследуют избиение, скандальные героини разгуливают Черниговом. Одна из участниц инцидента создала в соцсети новую страницу, на которой опубликовала видеообращение. В нем она вместе со своими подругами продолжает насмехаться с обиженной девушки. Однако в то же время просит прощения у потерпевшей и в то же время утверждает, что это была не она. Комментарий супроводужееться нецензурными словами.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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