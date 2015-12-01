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«Героиня» скандальной драки «залегла на дно»
- Вчера, 17:32
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Евгения Тимченко - старейшая нападающая, которая фигурирует сразу в двух уголовных производствах об избиении несовершеннолетних школьниц, сейчас не появляется в университете.
Не видят ее и соседи. Из собственных источников нам стало известно, что родители вывезли дочь из города, чтобы скрыть от назойливых журналистов - в Чернигове вчера работало несколько съемочных групп из центральных телеканалов. Показания в полиции Евгения Тимченко и его члены семьи отказались предоставлять, ссылаясь на 63 статью Конституции Украины. Говорят, что мать Евгении работает в одном из черниговских банков, а бабушка - опытный адвокат с многолетним стажем работы. Поэтому черниговцы просят, чтобы жестокость девушки не осталась безнаказанной, учитывая родственные связи и юридическую осведомленность.
Не видят ее и соседи. Из собственных источников нам стало известно, что родители вывезли дочь из города, чтобы скрыть от назойливых журналистов - в Чернигове вчера работало несколько съемочных групп из центральных телеканалов. Показания в полиции Евгения Тимченко и его члены семьи отказались предоставлять, ссылаясь на 63 статью Конституции Украины. Говорят, что мать Евгении работает в одном из черниговских банков, а бабушка - опытный адвокат с многолетним стажем работы. Поэтому черниговцы просят, чтобы жестокость девушки не осталась безнаказанной, учитывая родственные связи и юридическую осведомленность.
Источник: cheline.com.ua
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