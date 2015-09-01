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Алехин обещает, что все виновные в избиении школьницы в Чернигове будут привлечены к ответственности

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 18:02
  • Просмотров: 20
Алехин обещает, что все виновные в избиении школьницы в Чернигове будут привлечены к ответственностиНачальник полиции Черниговской области Эдуард Алехин заявил, что может гарантировать привлечение к ответственности всех причастных к избиению школьницы в центре Чернигова человек.

Об этом он сообщил сегодня, 7 апреля, во время встречи с местными журналистами.

«Я могу гарантировать от себя лично и от всех следственных подразделений, которые занимаются расследованием данного преступления, что все лица, виновные будут привлечены к ответственности. Я имею в виду не только участников событий, но и, своевременности, должностных лица, бездействие которых, как минимум, способствовала тому, что случилось », - заявил Алехин.

В частности, среди должностных лиц он отметил руководство местных школ и руководителей Управления образования.

Как рассказал главный полицейский области, на сегодняшний день полиция установила личности 32 участников драки, видео которой попало в Интернет. В частности, четыре человека, которые непосредственно наносили телесные повреждения. Трое из них несовершеннолетние и одна девушка - совершеннолетний.

 «Я соратник принятия самых жестоких мер», - отметил Алехин.

Добавим, что как рассказал Эдуард Алехин, пока привлекаться будут только те лица, которые непосредственно участвовали в нанесении телесных повреждений. Роль и характер действий других, то есть наблюдателей, сейчас изучается следователем и в каждом отдельном случае будет приниматься отдельное решение.

Как сообщалось ранее, уголовное производство по факту драки школьниц в Чернигове переквалифицировали на групповое хулиганство.

Напомним, в Чернигове подрались школьницы. По данному факту полиция начала уголовное производство.

Производство начато по ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение). В полиции предупреждали, что оно может быть переквалифицировано по решению следователей.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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