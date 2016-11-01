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Черниговская полиция знает о местах массового сбора подростков, но ничего не предпринимает, - директор школы
- Сегодня, 09:02
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Вчера, 6 апреля, на оперативном заседании в городском совете относительно избиения школьницы 2 апреля директор школы №29 Галина Советова, в которой учится главная «героиня» видео, заявила, что полиция знает, о том, что город поделен на секторы между учениками.
- До мене дійшла інформація, що поліція знає, що місто поділене на сектори між учнями. У певних місцях - біля «Мегацентру», «Голіду», на Подусівці та інш. – вони зустрічаються групами спілкуються у позашкільний час, на канікулах. То чому ж у таких місцях ніколи не буває представників поліці? - спросила директор.
По словам руководства управления образования, о некоторых таких локациях учителя и директора школ уже неоднократно сообщали в правоохранительные органы, тем не менее никакой реакции с их стороны так и не увидели.
В свою очередь Владислав Атрошенко заметил, что полиция его о произошедшем вообще не проинформировала и попросил начальника горотдела Нацполии Сергея Кагитина докладывать обо всех серьезных преступлениях в Чернигове.
- Я б вас просив, інформувати вчасно міського голову, бо я дізнався про це з Youtube. Можливо якщо б я був поінформований, ми б зреагували швидше. Це нормальна практика коли керівник поліції інформує міського голову про резонансні події, - пояснил мэр.
Резюмируя, представители власти и полиции договорились усилить патрулирование мест массовых сборищ подростков, обращать внимание и проводить беседы с учениками, находящимися вне школы во время учебного процесса.
- До мене дійшла інформація, що поліція знає, що місто поділене на сектори між учнями. У певних місцях - біля «Мегацентру», «Голіду», на Подусівці та інш. – вони зустрічаються групами спілкуються у позашкільний час, на канікулах. То чому ж у таких місцях ніколи не буває представників поліці? - спросила директор.
По словам руководства управления образования, о некоторых таких локациях учителя и директора школ уже неоднократно сообщали в правоохранительные органы, тем не менее никакой реакции с их стороны так и не увидели.
В свою очередь Владислав Атрошенко заметил, что полиция его о произошедшем вообще не проинформировала и попросил начальника горотдела Нацполии Сергея Кагитина докладывать обо всех серьезных преступлениях в Чернигове.
- Я б вас просив, інформувати вчасно міського голову, бо я дізнався про це з Youtube. Можливо якщо б я був поінформований, ми б зреагували швидше. Це нормальна практика коли керівник поліції інформує міського голову про резонансні події, - пояснил мэр.
Резюмируя, представители власти и полиции договорились усилить патрулирование мест массовых сборищ подростков, обращать внимание и проводить беседы с учениками, находящимися вне школы во время учебного процесса.
Источник: 0462.ua
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