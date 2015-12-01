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Алёхин о заявлении учителей: «После драки кулаками не машут»

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:32
  • Просмотров: 31
Алёхин о заявлении учителей: «После драки кулаками не машут»
Руководитель Главного управления Нацполиции в Черниговской области Эдуард Алёхин заявил, что обвинения полиции в бездействии относительно мониторинга мест массовых собраний подростков – безосновательны, ведь ни одного сообщения от работников образования об этом в полицию не поступало.

– После драки кулаками не машут, – заявил он. – В собраниях молодежи нет ничего противозаконного, другое дело - каков характер таких встреч. Если учителя подозревали, что во время таких сборищ могло происходить что-то противоречащее закону, они были ОБЯЗАНЫ нам об этом сообщить. Ни одного официального обращения от них не было, на сколько мне известно. А постфактум можно говорить много и обвинять друг-друга. Конечно, теперь контроль таких мест усилится в разы. Однако в некоторой степени мы, причем, все вместе, опоздали.

Эдуард Алёхин пообещал: в случае выявления хотя бы одного подобного заявления, он лично инициирует служебное расследование относительно ответственных служащих ГУНП.

Реакцию патрульных руководитель назвал оперативной, однако вопросы у Эдуарда Алёхина возникли к выполнению их функциональных обязанностей. По его мнению, им стоило действовать более жестко и четко. Этот вопрос глава ГУНП в области обещал исследовать.

Сейчас патрульные экипажи уже ориентированы на двор, где произошел нашумевший инцидент, этому месту будут уделять особое внимание.
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Источник: 0462.ua

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