Алёхин о заявлении учителей: «После драки кулаками не машут»

– После драки кулаками не машут, – заявил он. – В собраниях молодежи нет ничего противозаконного, другое дело - каков характер таких встреч. Если учителя подозревали, что во время таких сборищ могло происходить что-то противоречащее закону, они были ОБЯЗАНЫ нам об этом сообщить. Ни одного официального обращения от них не было, на сколько мне известно. А постфактум можно говорить много и обвинять друг-друга. Конечно, теперь контроль таких мест усилится в разы. Однако в некоторой степени мы, причем, все вместе, опоздали.Эдуард Алёхин пообещал: в случае выявления хотя бы одного подобного заявления, он лично инициирует служебное расследование относительно ответственных служащих ГУНП.Реакцию патрульных руководитель назвал оперативной, однако вопросы у Эдуарда Алёхина возникли к выполнению их функциональных обязанностей. По его мнению, им стоило действовать более жестко и четко. Этот вопрос глава ГУНП в области обещал исследовать.Сейчас патрульные экипажи уже ориентированы на двор, где произошел нашумевший инцидент, этому месту будут уделять особое внимание.