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Вниманию черниговских дачников: льготный день на дачных маршрутах – четверг!

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 10:06
  • Просмотров: 29
Вниманию черниговских дачников: льготный день на дачных маршрутах – четверг!
Как и в прошлом году, в 2017-м в течение теплых месяцев (а именно в период из 14 апреля по 15 октября) на городских автобусных маршрутах общественного транспорта, которые перевозят черниговцев к дачным массивам, один день в неделю пассажиры всех льготных категорий, в том числе пенсионеры смогут ездить бесплатно.

Такое решение принял вчера на своем заседании исполком Черниговского городского совета.

Льготным днем ​​будет четверг.

Бесплатные перевозки будут осуществлять по 1 (одному) автобуса на каждом из 9-ти «дачных» городских маршрутов (№№ 2, 3, 5, 9, 16,18, 22а, 46, 47).

Исключение составит только маршрут №46, на котором таких автобусов будет 2.

На таких автобусах будет надпись «льготных».

Подробное расписание движения именно льготных автобусов будет обнародовано дополнительно в ближайшие дни.

На сегодня в Чернигове проживает около 80 000 человек, имеющих право бесплатного проезда в общественном транспорте. Это около 20 категорий льготников.

Из них возможность бесплатного проезда на «дачном» маршруте в льготный день после решения исполкома, кроме пенсионеров по возрасту, приобретают инвалиды III группы.

Бесплатным для них в определенных автобусах становится проезд на любом отрезке маршрута, независимо от того, по городу или за его пределами.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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