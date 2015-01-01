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Черниговская полиция привлечет к ответственности чиновников, виновных в жестоких действиях школьников

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 10:31
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Черниговская полиция привлечет к ответственности чиновников, виновных в жестоких действиях школьников
Главный полисмен области Эдуард Алёхин сегодня, 7 апреля, на пресс-конференции заявил, что будет добиваться максимального наказания для всех виновных в ряде избиений подростков – от мала до велика.

Черниговская полиция установила уже 32 участника резонансной драки.

– Я сторонник того, чтобы принцип неотвратимости наказания – это один из основных принципов правосудия в Украине – был приведен в действие и сработают здесь на 100 %. Я могу гарантировать, что все лица, которые виновны, будут привлечены к ответственности. Я сторонник максимального наказания в этом случае. И я имею ввиду не только участников событий, но и должностные лица, бездействие которых привело к произошедшему, – заявил Эдуард Алёхин.

В частности в данном контексте главный полисмен области упомянул о привлечении сотрудников школ, ответственные чиновников из управления образования и даже ряд служащих полиции.

Конкретно в данный момент будут привлекаться те четыре лица – трое несовершеннолетних и одна студентка. Их действия квалифицируют по двум статьям: хулиганство и нанесение легкий телесный, которые предусматривают наказание с 14 и 18 лет соответственно. Поэтому, в зависимости от состава и мотива преступления каждой из подростков, наказание могут понести их родители.

Роль и характер действий тех ребят, которые наблюдали за происходящим и подстрекали к избиению школьниц, на данный момент расследуется в рамках уголовного дела и в, случае выявления в них состава преступления, будут квалифицированы по соответственной статье УКУ.

Так, например, «видеоператоры», снявшие все действо на телефоны и выложившие их в сеть, могут лишиться свободы на срок от 3 до 5 лет по признакам ст. 300 «распространение произведений, пропагандирующих культ насилия».

Дело открыто по данному факту, в рамках него уже подано два заявление от пострадавших. Видео других избиений той же бандой подростков сейчас исследуются правоохранителями.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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