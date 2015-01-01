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Шестилетний ребенок сжег два сарая в Черниговской области
- Сегодня, 12:12
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В Нежинском районе в результате детских шалостей с огнем 6-летнего мальчика возник пожар двух хозяйственных сооружений.
5 апреля в 16:35 в службу спасения 101 в Нежинском районе поступило сообщение о пожаре двух хозяйственных построек в селе Вертиевка.
На место происшествия прибыли пожарные из районного центра, а также спасатели из сел Вертиевка и Малая Кошелевка.
На тот момент огнем были охвачены кровли сооружений. В 17:20 пожар был локализован, а в 17:45 окончательно ликвидирован. Пожарные не допустили распространения огня на рядом расположенные здания.
Причиной возникновения пожара послужили детские шалости с огнем 6-летнего внука хозяйки.
Оставленный без внимания взрослых, мальчик придумал в сарае опасные игры со спичками.
Спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обращаются к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра и чаще контролировать их развлечения.
Воспитывайте у малышей навыки культуры безопасного поведения при обращении с огнем, электрическими, газовыми и другими приборами. Помните, безопасность ваших детей зависит прежде всего от вас самих!
5 апреля в 16:35 в службу спасения 101 в Нежинском районе поступило сообщение о пожаре двух хозяйственных построек в селе Вертиевка.
На место происшествия прибыли пожарные из районного центра, а также спасатели из сел Вертиевка и Малая Кошелевка.
На тот момент огнем были охвачены кровли сооружений. В 17:20 пожар был локализован, а в 17:45 окончательно ликвидирован. Пожарные не допустили распространения огня на рядом расположенные здания.
Причиной возникновения пожара послужили детские шалости с огнем 6-летнего внука хозяйки.
Оставленный без внимания взрослых, мальчик придумал в сарае опасные игры со спичками.
Спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обращаются к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра и чаще контролировать их развлечения.
Воспитывайте у малышей навыки культуры безопасного поведения при обращении с огнем, электрическими, газовыми и другими приборами. Помните, безопасность ваших детей зависит прежде всего от вас самих!
Источник: 0462.ua
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