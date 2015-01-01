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Шестилетний ребенок сжег два сарая в Черниговской области

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 12:12
  • Просмотров: 33
Шестилетний ребенок сжег два сарая в Черниговской областиВ Нежинском районе в результате детских шалостей с огнем 6-летнего мальчика возник пожар двух хозяйственных сооружений.

5 апреля в 16:35 в службу спасения 101 в Нежинском районе поступило сообщение о пожаре двух хозяйственных построек в селе Вертиевка.

На место происшествия прибыли пожарные из районного центра, а также спасатели из сел Вертиевка и Малая Кошелевка.

На тот момент огнем были охвачены кровли сооружений. В 17:20 пожар был локализован, а в 17:45 окончательно ликвидирован. Пожарные не допустили распространения огня на рядом расположенные здания.

Причиной возникновения пожара послужили детские шалости с огнем 6-летнего внука хозяйки.

Оставленный без внимания взрослых, мальчик придумал в сарае опасные игры со спичками.

Спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обращаются к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра и чаще контролировать их развлечения.

Воспитывайте у малышей навыки культуры безопасного поведения при обращении с огнем, электрическими, газовыми и другими приборами. Помните, безопасность ваших детей зависит прежде всего от вас самих!шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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