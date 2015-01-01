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Лучшая спортсменка Украины – Елена Костевич из Чернигова

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:02
  • Просмотров: 19
Олимпийская чемпионка по стрельбе из пневматического пистолета признана Национальным олимпийским комитетом лучшей спортсменкой марта в Украине.

Экспертная комиссия НОК отметила достижения наших стрелков на чемпионате Европы в Мариборе.

В Словении Елена Костевич обладательницей серебряной награды в коронной своей дисицплине – ПП-2 (пневматический пистолет, 10 метров).

После анализа выступлений украинских спортсменов в марте на международных стартах, комиссия НОК приняла решение признать лучшей спортсменкой месяца именно черниговского снайпера.

Для Елены Костевич это четвертое высокое признание НОК. Звание лучшей спортсменки она получала в мае-2011, а также в феврале и октябре 2012 года.

Личный тренер олимпийской чемпионки Игорь Черединов был назван лучшим тренером по итогам марта.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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