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Лучшая спортсменка Украины – Елена Костевич из Чернигова
- Сегодня, 15:02
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Олимпийская чемпионка по стрельбе из пневматического пистолета признана Национальным олимпийским комитетом лучшей спортсменкой марта в Украине.
Экспертная комиссия НОК отметила достижения наших стрелков на чемпионате Европы в Мариборе.
В Словении Елена Костевич обладательницей серебряной награды в коронной своей дисицплине – ПП-2 (пневматический пистолет, 10 метров).
После анализа выступлений украинских спортсменов в марте на международных стартах, комиссия НОК приняла решение признать лучшей спортсменкой месяца именно черниговского снайпера.
Для Елены Костевич это четвертое высокое признание НОК. Звание лучшей спортсменки она получала в мае-2011, а также в феврале и октябре 2012 года.
Личный тренер олимпийской чемпионки Игорь Черединов был назван лучшим тренером по итогам марта.
Экспертная комиссия НОК отметила достижения наших стрелков на чемпионате Европы в Мариборе.
В Словении Елена Костевич обладательницей серебряной награды в коронной своей дисицплине – ПП-2 (пневматический пистолет, 10 метров).
После анализа выступлений украинских спортсменов в марте на международных стартах, комиссия НОК приняла решение признать лучшей спортсменкой месяца именно черниговского снайпера.
Для Елены Костевич это четвертое высокое признание НОК. Звание лучшей спортсменки она получала в мае-2011, а также в феврале и октябре 2012 года.
Личный тренер олимпийской чемпионки Игорь Черединов был назван лучшим тренером по итогам марта.
Источник: 0462.ua
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