Мама избитой в Чернигове школьницы получает угрозы

Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба контролирует процесс относительно инцидента с сильным избиением девочки.- Сьогодні спілкувався з головним лікарем обласної лікарні, де знаходиться Поліна. Він повідомив, що у дівчинки закрита черепно-мозкова травма та численні забої, але їй вже краще і, можливо, вже завтра Поліну випишуть додому, - сообщил он.Правозащитник узнал от жертвы нападения, что существуют некие «закрытые диалоги» (по всей видимости, чаты в социальны сетях. – Прим. ред.), в которых подростки «забивают стрелки».Цель таких «акций» - сведение личных счетов и создание «шоу».Также Николай Кулеба рассказал, что на маму пострадавшей школьницы, которая обнародовала скандальное видео с избиением неизвестные оказывают давление.- Її мама розповіла мені, що вже декілька днів отримує погрози з вимогою забрати заяву з поліції, - сообщил Уполномоченный по правам ребенка.Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба контролирует процесс относительно инцидента с сильным избиением девочки.- Сьогодні спілкувався з головним лікарем обласної лікарні, де знаходиться Поліна. Він повідомив, що у дівчинки закрита черепно-мозкова травма та численні забої, але їй вже краще і, можливо, вже завтра Поліну випишуть додому, - сообщил он.Правозащитник узнал от жертвы нападения, что существуют некие «закрытые диалоги» (по всей видимости, чаты в социальны сетях. – Прим. ред.), в которых подростки «забивают стрелки».Цель таких «акций» - сведение личных счетов и создание «шоу».Также Николай Кулеба рассказал, что на маму пострадавшей школьницы, которая обнародовала скандальное видео с избиением неизвестные оказывают давление.- Її мама розповіла мені, що вже декілька днів отримує погрози з вимогою забрати заяву з поліції, - сообщил Уполномоченный по правам ребенка.