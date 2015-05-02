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Мама избитой в Чернигове школьницы получает угрозы
- Сегодня, 15:25
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Об этом сообщил Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба, пишет «Соцпортал».
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба контролирует процесс относительно инцидента с сильным избиением девочки.
- Сьогодні спілкувався з головним лікарем обласної лікарні, де знаходиться Поліна. Він повідомив, що у дівчинки закрита черепно-мозкова травма та численні забої, але їй вже краще і, можливо, вже завтра Поліну випишуть додому, - сообщил он.
Правозащитник узнал от жертвы нападения, что существуют некие «закрытые диалоги» (по всей видимости, чаты в социальны сетях. – Прим. ред.), в которых подростки «забивают стрелки».
Цель таких «акций» - сведение личных счетов и создание «шоу».
Также Николай Кулеба рассказал, что на маму пострадавшей школьницы, которая обнародовала скандальное видео с избиением неизвестные оказывают давление.
- Її мама розповіла мені, що вже декілька днів отримує погрози з вимогою забрати заяву з поліції, - сообщил Уполномоченный по правам ребенка.
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба контролирует процесс относительно инцидента с сильным избиением девочки.
- Сьогодні спілкувався з головним лікарем обласної лікарні, де знаходиться Поліна. Він повідомив, що у дівчинки закрита черепно-мозкова травма та численні забої, але їй вже краще і, можливо, вже завтра Поліну випишуть додому, - сообщил он.
Правозащитник узнал от жертвы нападения, что существуют некие «закрытые диалоги» (по всей видимости, чаты в социальны сетях. – Прим. ред.), в которых подростки «забивают стрелки».
Цель таких «акций» - сведение личных счетов и создание «шоу».
Также Николай Кулеба рассказал, что на маму пострадавшей школьницы, которая обнародовала скандальное видео с избиением неизвестные оказывают давление.
- Її мама розповіла мені, що вже декілька днів отримує погрози з вимогою забрати заяву з поліції, - сообщил Уполномоченный по правам ребенка.
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба контролирует процесс относительно инцидента с сильным избиением девочки.
- Сьогодні спілкувався з головним лікарем обласної лікарні, де знаходиться Поліна. Він повідомив, що у дівчинки закрита черепно-мозкова травма та численні забої, але їй вже краще і, можливо, вже завтра Поліну випишуть додому, - сообщил он.
Правозащитник узнал от жертвы нападения, что существуют некие «закрытые диалоги» (по всей видимости, чаты в социальны сетях. – Прим. ред.), в которых подростки «забивают стрелки».
Цель таких «акций» - сведение личных счетов и создание «шоу».
Также Николай Кулеба рассказал, что на маму пострадавшей школьницы, которая обнародовала скандальное видео с избиением неизвестные оказывают давление.
- Її мама розповіла мені, що вже декілька днів отримує погрози з вимогою забрати заяву з поліції, - сообщил Уполномоченный по правам ребенка.
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба контролирует процесс относительно инцидента с сильным избиением девочки.
- Сьогодні спілкувався з головним лікарем обласної лікарні, де знаходиться Поліна. Він повідомив, що у дівчинки закрита черепно-мозкова травма та численні забої, але їй вже краще і, можливо, вже завтра Поліну випишуть додому, - сообщил он.
Правозащитник узнал от жертвы нападения, что существуют некие «закрытые диалоги» (по всей видимости, чаты в социальны сетях. – Прим. ред.), в которых подростки «забивают стрелки».
Цель таких «акций» - сведение личных счетов и создание «шоу».
Также Николай Кулеба рассказал, что на маму пострадавшей школьницы, которая обнародовала скандальное видео с избиением неизвестные оказывают давление.
- Її мама розповіла мені, що вже декілька днів отримує погрози з вимогою забрати заяву з поліції, - сообщил Уполномоченный по правам ребенка.
Источник: 0462.ua
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