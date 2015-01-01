4ернігів.інфо » Стрічка новин » С первого апреля Меной начал ездить общественный транспорт
С первого апреля Меной начал ездить общественный транспорт
- Сегодня, 18:31
- Просмотров: 37
Мена стала еще на шаг ближе к тому, чтобы стать центром Северного госпитального округа (мена, Корюковка, Сновск, Сосница, Семеновка, Новгород-Северский, Карп) - на День смеха по райцентру поехал общественный транспорт.
Да еще и не просто «ПАЗ» или «Дельфин», а белый «Мерседес»!
- Общественного транспорта в Мне было годами, мало кто помнит, когда он ездил. Сейчас маршрутка одна, но осуществляет перевозки по двум маршрутам, - рассказала заместитель менского городского головы Инна Скляр. - Три рейса по каждому. Первый маршрут - с улицы Лермонтова на Северский Путь (через Красный мост, военкомат, гостиница «Десна», Троицкий рынок, автовокзал, «Менский сыр»). Второй - с улицы Сидоренко до железнодорожного вокзала (через улицу 1 мая, больницу). Это те маршруты, которые выносили на конкурс. Перевозчик ЧП Виктор Кадинський с Борзны, как опытный в этом деле (работает с 1994 года), предлагает немного изменить маршруты. В течение месяца (проезд бесплатный) собирается интересоваться мнением людей: где остановка лишняя, где нужно сделать.
Меняне постоянно обращались по вопросу общественного транспорта. Мэр просил перевозчиков принять участие в конкурсе. Тот же районный суд вынесен почти за пределы города, есть предприятия, куда трудно добираться. Плюс - Сосница, Корюковка и другие едут транзитом через Мену на Чернигов.
- Сейчас бесплатно, а дальше? Говорят, будет по три гривны ...
- Себестоимость - около восьми гривен. Никто такую плату не потянет. Надо пройти путь общественных обсуждений, сколько люди смогут платить. В любом случае разницу компенсировать городской совет.
- Как рискнули зайти в Мену?
- Немного пришлось нас уговаривать, - говорит сын перевозчика Александр Кадинський. - Мы осуществляем перевозки по Борзнянскому района и четыре рейса Борзна - Киев. Маршрутка в Мне - это больше социальный проект. Если пустить транспорт по себестоимости, то восемь гривен - в одну сторону, восемь - в другой ... Тогда лучше на такси. Сейчас, в основном, общественным
транспортом пользуются люди пожилого возраста. Ждут на конечных остановках. Младшие на велосипедах обгоняют наш «Мерседес», который городом едет медленно. Возможно, зимой увеличится спрос на общественный транспорт.
Маршрутка начинает свое движение в 7.30. И в 14.30. Далее смотреть. Возить, пока в Менской городского совета есть деньги.
Да еще и не просто «ПАЗ» или «Дельфин», а белый «Мерседес»!
- Общественного транспорта в Мне было годами, мало кто помнит, когда он ездил. Сейчас маршрутка одна, но осуществляет перевозки по двум маршрутам, - рассказала заместитель менского городского головы Инна Скляр. - Три рейса по каждому. Первый маршрут - с улицы Лермонтова на Северский Путь (через Красный мост, военкомат, гостиница «Десна», Троицкий рынок, автовокзал, «Менский сыр»). Второй - с улицы Сидоренко до железнодорожного вокзала (через улицу 1 мая, больницу). Это те маршруты, которые выносили на конкурс. Перевозчик ЧП Виктор Кадинський с Борзны, как опытный в этом деле (работает с 1994 года), предлагает немного изменить маршруты. В течение месяца (проезд бесплатный) собирается интересоваться мнением людей: где остановка лишняя, где нужно сделать.
Меняне постоянно обращались по вопросу общественного транспорта. Мэр просил перевозчиков принять участие в конкурсе. Тот же районный суд вынесен почти за пределы города, есть предприятия, куда трудно добираться. Плюс - Сосница, Корюковка и другие едут транзитом через Мену на Чернигов.
- Сейчас бесплатно, а дальше? Говорят, будет по три гривны ...
- Себестоимость - около восьми гривен. Никто такую плату не потянет. Надо пройти путь общественных обсуждений, сколько люди смогут платить. В любом случае разницу компенсировать городской совет.
- Как рискнули зайти в Мену?
- Немного пришлось нас уговаривать, - говорит сын перевозчика Александр Кадинський. - Мы осуществляем перевозки по Борзнянскому района и четыре рейса Борзна - Киев. Маршрутка в Мне - это больше социальный проект. Если пустить транспорт по себестоимости, то восемь гривен - в одну сторону, восемь - в другой ... Тогда лучше на такси. Сейчас, в основном, общественным
транспортом пользуются люди пожилого возраста. Ждут на конечных остановках. Младшие на велосипедах обгоняют наш «Мерседес», который городом едет медленно. Возможно, зимой увеличится спрос на общественный транспорт.
Маршрутка начинает свое движение в 7.30. И в 14.30. Далее смотреть. Возить, пока в Менской городского совета есть деньги.
Источник: pik.cn.ua/
Loading...
Рекомендуем похожее:
В феврале-марте городские власти проверят выполнение договорных условий с а ...
Сегодня в Черниговском городском совете на встрече заместителя городского головы Александра Ломако
Маршрут № 25 в Чернигове меняет свой путь
Конечная остановка маршрутного такси № 25 перемещается с улицы Савчука к городской
Маршрут черниговского автобуса №39 планируют изменить в марте
Долгожданное для жителей улицы Старобелоусской событие должно произойти в ближайшие месяц–полтора.
21-24 октября из-за ремонтных работ будет ограничено движение транспорта на ...
На Черниговщине 21-24 октября будет ограничено движение транспорта по дороге Р-12 Чернигов - Мена
В Чернигове открыли сезон байдарок Горе-мать, бросившая новорожденную дочь на кладбище, забрала... Новый призыв: черниговцы отправились в армию. ВИДЕО В Чернигове деревья украсили писанками Электрики в Чернигове сожгли людям приборов на десятки тысяч... Когда в городе построят мусороперерабатывающий завод?
Добавить комментарий!