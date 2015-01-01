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Все болезни от нервов. Депрессия - беда современности
- Сегодня, 14:08
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По данным Всемирной организации здравоохранения, количество больных депрессией в мире достигает 100 000 000 человек и имеет устойчивую тенденцию к постоянному росту. Говорится в сообщении областного управилиння здравоохранения.
Депрессивный эпизод один раз в жизни переживают до 20% женщин и 10% мужчин, половина из которых нуждаются в лечении у соответствующих специалистов. По словам главного внештатного специалиста Управления здравоохранения облгосадминистрации по специальности «Психиатрия» Валентина Скрипника, депрессия - заболевание не только психики, но и всего организма человека и, к сожалению, большинство людей не воспринимают ее проявления всерьез, не осознают последствия несвоевременной диагностики и лечение у врачей - психиатров, что значительно снижает качество жизни, в т.ч. работоспособность. Депрессивное состояние может привести к соматическим заболеваниям и инвалидизации, принести страдания себе и близкому окружению, а также повлечь трагические события в виде самоубийств.
«Как раз частые мысли о самоубийстве и будут основными критериями к скорейшему обращения к специалистам-психиатрам. Конечно, об этом в первую очередь должны позаботиться родные и близкие человека, находящегося в депрессивном состоянии, ведь иногда такой больной не может сам себе дать совет, - утверждает Валентин Скрипник. - Кроме того, учитывая возрастающую роль первичного звена оказания медицинской помощи, именно семейные врачи должны взять на себя основную работу по раннему выявлению депрессии. Для этого у нас разработан ряд клинических протоколов, по которым налажена связь в цепочке «семейный врач - районный психиатр - психиатр КЛПЗ« Черниговская областная психоневрологическая больница ».
К сожалению, причины депрессии еще не изучены, хотя известны факторы, ее провоцируют - это особенности характера, нервной системы, наследственность, неудовлетворительное социально-экономическое положение в семье и в государстве, смена сезонов, авитаминоз и др. Поэтому, медики-ученые знают, что депрессия возникает в результате определенного нарушения в работе межнейрональных синапсов и нестабильного функционирования медиаторов нервной системы. А вот проявлений депрессии - множество. Например, для нее характерны снижение настроения, чувство сумму или подавленности, отсутствие чувств, безнадежность, беспомощность, потеря интереса и удовольствия от жизни, безразличие к окружающему миру.
Со стороны мышления - замедленный темп, снижение концентрации, пессимизм, нерешительность, постоянное ожидание беды, необоснованные самообвинения, мысли о бесполезности жизни и смерти.
Среди ряда физических проявлений - общая слабость, чувство постоянной усталости, снижение аппетита и массы тела, полового влечения, нарушение сна, возникновение запора и тому подобное.
«Если такие симптомы проявляются больше, чем две недели, участковый терапевт или семейный врач должен направить пациента к специалисту-психиатру, где будет назначено адекватное лечение. Кстати, современная психиатрия имеет множество антидепрессантов, которые используются как в Европе, так и в США. Понятно, что лечение антидепрессантами в амбулаторных условиях должно происходить только под строгим контролем психиатра. В общем, - продолжает Валентин Скрипник, - лечение депрессивных состояний дает хорошие результаты, хотя в некоторых случаях депрессия возвращается. Впрочем, если человек будет придерживаться здорового образа жизни, учиться адекватно реагировать на стресс, избавится от вредных привычек, будет рационально питаться - риск обострения болезни будет сведен к минимуму ».
В общем, психиатрическая служба Черниговщины имеет все необходимое для того, чтобы своевременно диагностировать, лечить и применять реабилитацию людей с депрессией.
Депрессивный эпизод один раз в жизни переживают до 20% женщин и 10% мужчин, половина из которых нуждаются в лечении у соответствующих специалистов. По словам главного внештатного специалиста Управления здравоохранения облгосадминистрации по специальности «Психиатрия» Валентина Скрипника, депрессия - заболевание не только психики, но и всего организма человека и, к сожалению, большинство людей не воспринимают ее проявления всерьез, не осознают последствия несвоевременной диагностики и лечение у врачей - психиатров, что значительно снижает качество жизни, в т.ч. работоспособность. Депрессивное состояние может привести к соматическим заболеваниям и инвалидизации, принести страдания себе и близкому окружению, а также повлечь трагические события в виде самоубийств.
«Как раз частые мысли о самоубийстве и будут основными критериями к скорейшему обращения к специалистам-психиатрам. Конечно, об этом в первую очередь должны позаботиться родные и близкие человека, находящегося в депрессивном состоянии, ведь иногда такой больной не может сам себе дать совет, - утверждает Валентин Скрипник. - Кроме того, учитывая возрастающую роль первичного звена оказания медицинской помощи, именно семейные врачи должны взять на себя основную работу по раннему выявлению депрессии. Для этого у нас разработан ряд клинических протоколов, по которым налажена связь в цепочке «семейный врач - районный психиатр - психиатр КЛПЗ« Черниговская областная психоневрологическая больница ».
К сожалению, причины депрессии еще не изучены, хотя известны факторы, ее провоцируют - это особенности характера, нервной системы, наследственность, неудовлетворительное социально-экономическое положение в семье и в государстве, смена сезонов, авитаминоз и др. Поэтому, медики-ученые знают, что депрессия возникает в результате определенного нарушения в работе межнейрональных синапсов и нестабильного функционирования медиаторов нервной системы. А вот проявлений депрессии - множество. Например, для нее характерны снижение настроения, чувство сумму или подавленности, отсутствие чувств, безнадежность, беспомощность, потеря интереса и удовольствия от жизни, безразличие к окружающему миру.
Со стороны мышления - замедленный темп, снижение концентрации, пессимизм, нерешительность, постоянное ожидание беды, необоснованные самообвинения, мысли о бесполезности жизни и смерти.
Среди ряда физических проявлений - общая слабость, чувство постоянной усталости, снижение аппетита и массы тела, полового влечения, нарушение сна, возникновение запора и тому подобное.
«Если такие симптомы проявляются больше, чем две недели, участковый терапевт или семейный врач должен направить пациента к специалисту-психиатру, где будет назначено адекватное лечение. Кстати, современная психиатрия имеет множество антидепрессантов, которые используются как в Европе, так и в США. Понятно, что лечение антидепрессантами в амбулаторных условиях должно происходить только под строгим контролем психиатра. В общем, - продолжает Валентин Скрипник, - лечение депрессивных состояний дает хорошие результаты, хотя в некоторых случаях депрессия возвращается. Впрочем, если человек будет придерживаться здорового образа жизни, учиться адекватно реагировать на стресс, избавится от вредных привычек, будет рационально питаться - риск обострения болезни будет сведен к минимуму ».
В общем, психиатрическая служба Черниговщины имеет все необходимое для того, чтобы своевременно диагностировать, лечить и применять реабилитацию людей с депрессией.
Источник: 4ernigiv.info
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