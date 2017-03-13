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Улицу Гончую в Чернигове перекроют на несколько месяцев

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 15:03
  • Просмотров: 23
Улицу Гончую в Чернигове перекроют на несколько месяцевДля транспорта до августа закроют участок улицы Гончей – от перекрестка с проспектом Победы (район «Прохлады») до перекрестка с улицей Киевской (район римо-католического храма Сошествия святого духа).

В ближайшее время улицу Гончую на участке от улицы Киевской до проспекта Победы перекроют. Причина – реконструкция магистрального водопровода.

Магистральный водопровод по улице Гончей отработал нормативные сроки и нуждается в замене. Строительство водопровода проходило еще в 60-70-х годах.

КП «Черниговводоканал» меняет на этом участке стальные трубы на пластиковые. Подрядчик работ – «Укртрансбуд». Стоимость работ – почти 6,9 миллионов гривен. Общая протяженность участка, который попадает под реконструкцию – 575 м.

После прокладки труб на данном участке дороги должно быть восстановлено асфальтобетонное покрытие.

В прошлом году коммунальным предприятием были заменены трубы на участке от дюкера через реку Стрижень до ул. Киевская. Теперь дошла очередь до нового участка.

Договор между КП «Черниговводоканал» и корпорацией «Укртрансбуд» заключен по 1 августа 2017 года, но в любом случае до полного выполнения обязательств. То есть, форс-мажор может увеличить сроки.

Гарантийный срок эксплуатации объекта составляет 10 лет со дня его ввода в эксплуатацию.

«Черниговводоканал» напоминает, что подрядчик ранее хорошо зарекомендовал себя во время реконструкции магистрального водопровода по ул. Мазепы в 2016 году. Тогда все работы были выполнены на должном уровне с соблюдением условий договора.

Позже станет известно, как будет изменен маршрут автобуса №42, который сегодня проходит через этот участок.

Улицу Гончую в Чернигове перекроют на несколько месяцевшаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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