Улицу Гончую в Чернигове перекроют на несколько месяцев

В ближайшее время улицу Гончую на участке от улицы Киевской до проспекта Победы перекроют. Причина – реконструкция магистрального водопровода.Магистральный водопровод по улице Гончей отработал нормативные сроки и нуждается в замене. Строительство водопровода проходило еще в 60-70-х годах.КП «Черниговводоканал» меняет на этом участке стальные трубы на пластиковые. Подрядчик работ – «Укртрансбуд». Стоимость работ – почти 6,9 миллионов гривен. Общая протяженность участка, который попадает под реконструкцию – 575 м.После прокладки труб на данном участке дороги должно быть восстановлено асфальтобетонное покрытие.В прошлом году коммунальным предприятием были заменены трубы на участке от дюкера через реку Стрижень до ул. Киевская. Теперь дошла очередь до нового участка.Договор между КП «Черниговводоканал» и корпорацией «Укртрансбуд» заключен по 1 августа 2017 года, но в любом случае до полного выполнения обязательств. То есть, форс-мажор может увеличить сроки.Гарантийный срок эксплуатации объекта составляет 10 лет со дня его ввода в эксплуатацию.«Черниговводоканал» напоминает, что подрядчик ранее хорошо зарекомендовал себя во время реконструкции магистрального водопровода по ул. Мазепы в 2016 году. Тогда все работы были выполнены на должном уровне с соблюдением условий договора.Позже станет известно, как будет изменен маршрут автобуса №42, который сегодня проходит через этот участок.