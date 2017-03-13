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Улицу Гончую в Чернигове перекроют на несколько месяцев
- Вчера, 15:03
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Для транспорта до августа закроют участок улицы Гончей – от перекрестка с проспектом Победы (район «Прохлады») до перекрестка с улицей Киевской (район римо-католического храма Сошествия святого духа).
В ближайшее время улицу Гончую на участке от улицы Киевской до проспекта Победы перекроют. Причина – реконструкция магистрального водопровода.
Магистральный водопровод по улице Гончей отработал нормативные сроки и нуждается в замене. Строительство водопровода проходило еще в 60-70-х годах.
КП «Черниговводоканал» меняет на этом участке стальные трубы на пластиковые. Подрядчик работ – «Укртрансбуд». Стоимость работ – почти 6,9 миллионов гривен. Общая протяженность участка, который попадает под реконструкцию – 575 м.
После прокладки труб на данном участке дороги должно быть восстановлено асфальтобетонное покрытие.
В прошлом году коммунальным предприятием были заменены трубы на участке от дюкера через реку Стрижень до ул. Киевская. Теперь дошла очередь до нового участка.
Договор между КП «Черниговводоканал» и корпорацией «Укртрансбуд» заключен по 1 августа 2017 года, но в любом случае до полного выполнения обязательств. То есть, форс-мажор может увеличить сроки.
Гарантийный срок эксплуатации объекта составляет 10 лет со дня его ввода в эксплуатацию.
«Черниговводоканал» напоминает, что подрядчик ранее хорошо зарекомендовал себя во время реконструкции магистрального водопровода по ул. Мазепы в 2016 году. Тогда все работы были выполнены на должном уровне с соблюдением условий договора.
Позже станет известно, как будет изменен маршрут автобуса №42, который сегодня проходит через этот участок.
В ближайшее время улицу Гончую на участке от улицы Киевской до проспекта Победы перекроют. Причина – реконструкция магистрального водопровода.
Магистральный водопровод по улице Гончей отработал нормативные сроки и нуждается в замене. Строительство водопровода проходило еще в 60-70-х годах.
КП «Черниговводоканал» меняет на этом участке стальные трубы на пластиковые. Подрядчик работ – «Укртрансбуд». Стоимость работ – почти 6,9 миллионов гривен. Общая протяженность участка, который попадает под реконструкцию – 575 м.
После прокладки труб на данном участке дороги должно быть восстановлено асфальтобетонное покрытие.
В прошлом году коммунальным предприятием были заменены трубы на участке от дюкера через реку Стрижень до ул. Киевская. Теперь дошла очередь до нового участка.
Договор между КП «Черниговводоканал» и корпорацией «Укртрансбуд» заключен по 1 августа 2017 года, но в любом случае до полного выполнения обязательств. То есть, форс-мажор может увеличить сроки.
Гарантийный срок эксплуатации объекта составляет 10 лет со дня его ввода в эксплуатацию.
«Черниговводоканал» напоминает, что подрядчик ранее хорошо зарекомендовал себя во время реконструкции магистрального водопровода по ул. Мазепы в 2016 году. Тогда все работы были выполнены на должном уровне с соблюдением условий договора.
Позже станет известно, как будет изменен маршрут автобуса №42, который сегодня проходит через этот участок.
Источник: 0462.ua
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