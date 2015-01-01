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Николай Кулеба посоветовал черниговцам ввести в практику школьных медиаторов и тренинги для учителей и учеников
- Вчера, 15:30
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Сегодня, 10 апреля, Чернигов посетил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.
Вместе с черниговскими чиновниками, педагогами, правозащитниками и психологами уполномоченный президента искал ответы на то, как бороться с проявлениями насилия у подростков.
Напомним: тема стала актуальной после того, как черниговка выложила в сеть видео, на котором девочки-подростки жестоко избивают ее дочь.
Что же должно сделать общество, что бы такого не повторилось?
В Черниговской ОГА решили создать рабочую группу, что разработает конкретные шаги и направления, в которых необходимо двигаться.
Со своей стороны Николай Кулеба также внес несколько предложений.
Первое – тренинги для учителей и учеников. Рабочая группа должна будет продумать, какие именно тренинги необходимы, чему они должны научить, и какое их количество необходимо провести в области, чтобы охватить все черниговские школы. Далее нужно будет просчитать стоимость таких мероприятий, после чего будет изучена возможность заложить необходимые средства в бюджет, привлечь средства как гранты.
Второе – привлечь работников полиции (также это могут быть общественные активисты 2–3 человека, поскольку на круглом столе была озвучена проблема нехватки кадров превентивной полиции), которых необходимо будет обучить работать с детьми в направлении борьбы с насилием.
Третье – ввести в практику школьных медиаторов. Это альтернативная форма решения конфликтов при участии третьей нейтральной стороны. Просчитать возможность хотя бы 0,5 ставки для таких людей, которые непредвзято будут решать конфликты между учителями и ученика, учителями и родителями и т. д.
Четвертое – обратить должное внимание на ресоциализацию детей (имеется в виду участников конфликта и в целом – «сложных» детей).
Пятое – наработать порядок межведомственного взаимодействия: школы – социальные службы – полиция – медицина и т. д., который бы реально работал. Такая практика уже есть в одной из областей и его можно позаимствовать.
Вместе с черниговскими чиновниками, педагогами, правозащитниками и психологами уполномоченный президента искал ответы на то, как бороться с проявлениями насилия у подростков.
Напомним: тема стала актуальной после того, как черниговка выложила в сеть видео, на котором девочки-подростки жестоко избивают ее дочь.
Что же должно сделать общество, что бы такого не повторилось?
В Черниговской ОГА решили создать рабочую группу, что разработает конкретные шаги и направления, в которых необходимо двигаться.
Со своей стороны Николай Кулеба также внес несколько предложений.
Первое – тренинги для учителей и учеников. Рабочая группа должна будет продумать, какие именно тренинги необходимы, чему они должны научить, и какое их количество необходимо провести в области, чтобы охватить все черниговские школы. Далее нужно будет просчитать стоимость таких мероприятий, после чего будет изучена возможность заложить необходимые средства в бюджет, привлечь средства как гранты.
Второе – привлечь работников полиции (также это могут быть общественные активисты 2–3 человека, поскольку на круглом столе была озвучена проблема нехватки кадров превентивной полиции), которых необходимо будет обучить работать с детьми в направлении борьбы с насилием.
Третье – ввести в практику школьных медиаторов. Это альтернативная форма решения конфликтов при участии третьей нейтральной стороны. Просчитать возможность хотя бы 0,5 ставки для таких людей, которые непредвзято будут решать конфликты между учителями и ученика, учителями и родителями и т. д.
Четвертое – обратить должное внимание на ресоциализацию детей (имеется в виду участников конфликта и в целом – «сложных» детей).
Пятое – наработать порядок межведомственного взаимодействия: школы – социальные службы – полиция – медицина и т. д., который бы реально работал. Такая практика уже есть в одной из областей и его можно позаимствовать.
Источник: 0462.ua
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