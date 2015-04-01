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В Чернигове создадут рабочую группу, которая придумает, как бороться с проявлениями насилия у подростков
- Вчера, 16:02
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Сегодня, 10 апреля, в Черниговской облгосадминистрации решали, как впредь не допустить ситуации, в последствии которой о черниговских школьницах (а вернее об их жестокости) говорит вся Украина.
За круглым столом собралась местная власть, педагоги, правозащитники, психологи и руководители общественных организаций.
В связи с резонансностью события прибыл в Чернигов и уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.
О том, кто виноват, говорили долго (сошлись на том, что виновны все). Но, что делать, так и не выяснили.
В итоге, черниговский губернатор Валерий Кулич дал поручение до конца нынешней недели создать рабочую группу, что разработает конкретные шаги и направления, в которых необходимо двигаться.
Руководителем рабочей группы назначена Наталия Романова. А все, у кого есть конкретные предложения по поднятому вопросу, могут присоединиться и озвучить свои мысли и идеи.
За круглым столом собралась местная власть, педагоги, правозащитники, психологи и руководители общественных организаций.
В связи с резонансностью события прибыл в Чернигов и уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.
О том, кто виноват, говорили долго (сошлись на том, что виновны все). Но, что делать, так и не выяснили.
В итоге, черниговский губернатор Валерий Кулич дал поручение до конца нынешней недели создать рабочую группу, что разработает конкретные шаги и направления, в которых необходимо двигаться.
Руководителем рабочей группы назначена Наталия Романова. А все, у кого есть конкретные предложения по поднятому вопросу, могут присоединиться и озвучить свои мысли и идеи.
Источник: 0462.ua
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