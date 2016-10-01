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За несколько часов в Чернигове произошло два ДТП с пострадашими

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 16:28
  • Просмотров: 33
За несколько часов в Чернигове произошло два ДТП с пострадашимиВчера, 9 апреля, в 14.30 на линию «102» поступила информация, что на перекрестке улиц Героев Чернобыля и Мстиславская произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и автомобиля. По указанному адресу был направлен экипаж патрульной полиции.

Прибыв на место, патрульные выяснили, что в ДТП пострадал водитель мотоцикла - 22-летний черниговец. Его с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и закрытым переломом ноги забрала карета скорой медицинской помощи.

По предварительной информации, которую правоохранители установили на месте, водитель автомобиля ВАЗ-21099 двигался по улице Мстиславский в сторону улицы Героев Чернобыля, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества мотоцикла марки Honda и столкнулся с ним.
По заключению медосмотра на состояние алкогольного опьянения, водитель автомобиля был трезв. На место аварии вызвали следователя по оформлению ДТП.
В тот же день в пять вечера поступила информация о еще одном ДТП, в котором также пострадал человек. На перекрестке улиц Рокоссовского и Седневская автомобиль ВАЗ-21102 на пешеходном переходе наехал на женщину.
По предварительной информации, 29-летняя женщина пыталась пересечь проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшую с ссадинами и ушибами забрала карета скорой медицинской помощи.
Патрульная полиция обращается ко всем участникам дорожного движения: будьте внимательны, не нарушайте правила дорожного движения. Пренебрежение правилами дорожного движения может привести к трагедии.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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