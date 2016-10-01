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Будущий музей Чернигова получит паспорт
- Вчера, 17:01
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Исполнительный комитет Черниговского горсовета поручил разработать паспорт на памятник архитектуры – дом по ул. Музейной, 8.
Это историческое помещение на Валу, где в 19 – начале 20 века времена размещалась почтовая станция, а позже – Дом торжественных событий и коммерческий банк.
Исполком принял решение о выделении дополнительного финансирования в 6 тысяч гривен для разработки паспорта памятника архитектуры на это здание.
Как рассказал председатель Фонда коммунального имущества Алексей Епинин, это помещение было передано на баланс городу Чернигову от областной рады в марте прошлого года.
В соответствии с требованиями действующего законодательства, после смены собственника на памятник истории и архитектуры должны быть изменены ее паспорт и учетная карточка.
Эта процедура заказывается и осуществляется в киевском НИИ истории, архитектуры и градостроительства.
Сегодня у руководства города и у активистов есть идея по созданию в этом уникальном доме современного интерактивного музея Чернигова.
Ранее, в 2016 году, городские власти неоднократно заявляли о готовности предоставить это помещение в аренду, если арендатор возьмет на себя расходы, связанные с историческим статусом здания, его ремонтом и содержанием.
По словам Алексея Епинина, в Фонд коммунального имущества заявок по аренде этого помещения не поступало.
Это историческое помещение на Валу, где в 19 – начале 20 века времена размещалась почтовая станция, а позже – Дом торжественных событий и коммерческий банк.
Исполком принял решение о выделении дополнительного финансирования в 6 тысяч гривен для разработки паспорта памятника архитектуры на это здание.
Как рассказал председатель Фонда коммунального имущества Алексей Епинин, это помещение было передано на баланс городу Чернигову от областной рады в марте прошлого года.
В соответствии с требованиями действующего законодательства, после смены собственника на памятник истории и архитектуры должны быть изменены ее паспорт и учетная карточка.
Эта процедура заказывается и осуществляется в киевском НИИ истории, архитектуры и градостроительства.
Сегодня у руководства города и у активистов есть идея по созданию в этом уникальном доме современного интерактивного музея Чернигова.
Ранее, в 2016 году, городские власти неоднократно заявляли о готовности предоставить это помещение в аренду, если арендатор возьмет на себя расходы, связанные с историческим статусом здания, его ремонтом и содержанием.
По словам Алексея Епинина, в Фонд коммунального имущества заявок по аренде этого помещения не поступало.
Источник: 0462.ua
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