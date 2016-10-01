﻿﻿ Будущий музей Чернигова получит паспорт » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Будущий музей Чернигова получит паспорт
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Будущий музей Чернигова получит паспорт

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:01
  • Просмотров: 24
Будущий музей Чернигова получит паспортИсполнительный комитет Черниговского горсовета поручил разработать паспорт на памятник архитектуры – дом по ул. Музейной, 8.

Это историческое помещение на Валу, где в 19 – начале 20 века времена размещалась почтовая станция, а позже – Дом торжественных событий и коммерческий банк.

Исполком принял решение о выделении дополнительного финансирования в 6 тысяч гривен для разработки паспорта памятника архитектуры на это здание.

Как рассказал председатель Фонда коммунального имущества Алексей Епинин, это помещение было передано на баланс городу Чернигову от областной рады в марте прошлого года.

В соответствии с требованиями действующего законодательства, после смены собственника на памятник истории и архитектуры должны быть изменены ее паспорт и учетная карточка.

Эта процедура заказывается и осуществляется в киевском НИИ истории, архитектуры и градостроительства.

Сегодня у руководства города и у активистов есть идея по созданию в этом уникальном доме современного интерактивного музея Чернигова.

Ранее, в 2016 году, городские власти неоднократно заявляли о готовности предоставить это помещение в аренду, если арендатор возьмет на себя расходы, связанные с историческим статусом здания, его ремонтом и содержанием.

По словам Алексея Епинина, в Фонд коммунального имущества заявок по аренде этого помещения не поступало.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

Помещение будущего музея Чернигова начнут реконструировать

Управление капитального строительства Черниговского городского совета провело публичные закупки на

У черниговской «Просвіти» хотят отнять помещение

Общественные организации, которые сейчас арендуют помещения по ул. Хлебопекарская, 10 поставлены

Отремонтировать местный ЗАГС обещают в следующем году

Ремонт здания Дворца торжественных событий в Чернигове обещают сделать в следующем 2017 году.

Пушки на черниговском Валу ничейные?

У 12 пушек по периметру Вала, уличных фонарей и даже памятника Тарасу Шевченко не хозяина. Об этом

Городской голова поручил определиться с судьбой нерентабельных объектов ком ...

26 октября, на заседании исполнительного комитета Черниговского городского совета, во время

Аукционы в 2016: нежилые помещения г. Чернигова

Фонд коммунального имущества городского совета приглашает принять участие в аукционах в 2016 года.
﻿
Видео
Подростки, которые били девушек, записали видеообращение (Ви... Жертвой черниговских школьниц стала еще одна девочка — видео В Чернигове история с избиением ребенка подверглась страшном... Журналистское расследование о скандальном избиении школьниц ... Реимбурсация: в Чернигове возмущены обманом Министерства здр... Подробности избиения в центре Чернигова рассказала одна из п...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети