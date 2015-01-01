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На проезд льготников Чернигов заплатит почти 55 миллионов

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:29
  • Просмотров: 24
На проезд льготников Чернигов заплатит почти 55 миллионовЧерниговскому троллейбусному управлению на перевозку льготных категорий пассажиров в 2017 году исполком добавил 19 млн. 350 тыс. грн, уже выделенным 30 миллионам.

Рост компенсационных выплат начальник ЧТУ и начальник управления транспорта пояснили ростом цен на электроэнергию, минимальной заработной платы, а также количества горожан, пользующихся льготами.

Так, согласно пояснительно записке программы компенсации перевозок, в 2016 г льготами в Чернигове пользовались 72,7 тыс. граждан, а в 2017 г. – 88,5 – т.е. практически треть всего населения.

Таким образом, на 2016 г. планировали потратить 22 млн на компенсации электротранспорту и 2,9 млн. – автотранспорту. В 2017 г. к заложенным в программе 30 млн троллейбусному управлению добавили еще 19 млн 350 тыс., автоперевозчикам возместят 5,2 млн.

Суммарно на льготные перевозки в 2017 г. город потратит 54 млн 750 тыс. грн.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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