4ернігів.інфо » Стрічка новин » На проезд льготников Чернигов заплатит почти 55 миллионов
На проезд льготников Чернигов заплатит почти 55 миллионов
- Вчера, 17:29
- Просмотров: 24
Черниговскому троллейбусному управлению на перевозку льготных категорий пассажиров в 2017 году исполком добавил 19 млн. 350 тыс. грн, уже выделенным 30 миллионам.
Рост компенсационных выплат начальник ЧТУ и начальник управления транспорта пояснили ростом цен на электроэнергию, минимальной заработной платы, а также количества горожан, пользующихся льготами.
Так, согласно пояснительно записке программы компенсации перевозок, в 2016 г льготами в Чернигове пользовались 72,7 тыс. граждан, а в 2017 г. – 88,5 – т.е. практически треть всего населения.
Таким образом, на 2016 г. планировали потратить 22 млн на компенсации электротранспорту и 2,9 млн. – автотранспорту. В 2017 г. к заложенным в программе 30 млн троллейбусному управлению добавили еще 19 млн 350 тыс., автоперевозчикам возместят 5,2 млн.
Суммарно на льготные перевозки в 2017 г. город потратит 54 млн 750 тыс. грн.
Рост компенсационных выплат начальник ЧТУ и начальник управления транспорта пояснили ростом цен на электроэнергию, минимальной заработной платы, а также количества горожан, пользующихся льготами.
Так, согласно пояснительно записке программы компенсации перевозок, в 2016 г льготами в Чернигове пользовались 72,7 тыс. граждан, а в 2017 г. – 88,5 – т.е. практически треть всего населения.
Таким образом, на 2016 г. планировали потратить 22 млн на компенсации электротранспорту и 2,9 млн. – автотранспорту. В 2017 г. к заложенным в программе 30 млн троллейбусному управлению добавили еще 19 млн 350 тыс., автоперевозчикам возместят 5,2 млн.
Суммарно на льготные перевозки в 2017 г. город потратит 54 млн 750 тыс. грн.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
«Укрзализныце» разрешили повысить тарифы на перевозку пассажиров
Мининфраструктуры предложило повысить тарифы на перевозку железнодорожным транспортом поэтапно.
Компенсацию за льготные перевозки получают, а перевозить отказываются
В этом году тема о распределении государственных денег в качестве компенсации за перевозку
Льготники еще год будут ездить бесплатно в общественном транспорте
Городской совет на своем пленарном заседании 27 октября утвердил Программу компенсации льготных
Городской совет профинансировала льготные перевозки в пригородном железнодо ...
Черниговский городской совет утвердил Программу компенсации льготных перевозок отдельных категорий
Черниговскому троллейбусному управлению выделили 8 миллионов
В ходе 52-й сессии Черниговского городского совета депутаты поддержали внесение изменений в
Черниговщина задолжала ЮЖД за перевозку льготников
В январе текущего года ЮЖД перевезла льготных пассажиров в пригородном и дальнем сообщении на
Подростки, которые били девушек, записали видеообращение (Ви... Жертвой черниговских школьниц стала еще одна девочка — видео В Чернигове история с избиением ребенка подверглась страшном... Журналистское расследование о скандальном избиении школьниц ... Реимбурсация: в Чернигове возмущены обманом Министерства здр... Подробности избиения в центре Чернигова рассказала одна из п...
Добавить комментарий!