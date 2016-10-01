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В черниговском троллейбусе поймали "зайца" с поддельным удостоверением
- Вчера, 18:00
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В пятницу, 7 апреля, на линию «102» обратился контроллер КП «Черниговское троллейбусное управление» и сообщил, что во время проверки проездных документов в троллейбусе маршрута №10 один из пассажиров предъявил ему поддельное удостоверение на право бесплатного проезда.
Экипаж патрульной полиции выехал по вызову и стал ждать конечной остановке троллейбус, в котором ехал контроллер и пассажир с подозрительным документом.
Патрульные выяснили, что гражданин по требованию контролера предъявил удостоверение «Ветеран государственной уголовно-исполнительной службы Украины», как свидетельство того, что имеет право на бесплатный проезд. Документ вызвал сомнение у контролера за того, что в нем отсутствовала фамилия лица, которое его выдало.
Мужчина не смог объяснить контроллеру и полицейским, в котором территориальном органе ему выдали удостоверение и чья подпись стоит на бланке.
Патрульные доставили гражданина в Черниговский отдел полиции и передали его следователю.
Экипаж патрульной полиции выехал по вызову и стал ждать конечной остановке троллейбус, в котором ехал контроллер и пассажир с подозрительным документом.
Патрульные выяснили, что гражданин по требованию контролера предъявил удостоверение «Ветеран государственной уголовно-исполнительной службы Украины», как свидетельство того, что имеет право на бесплатный проезд. Документ вызвал сомнение у контролера за того, что в нем отсутствовала фамилия лица, которое его выдало.
Мужчина не смог объяснить контроллеру и полицейским, в котором территориальном органе ему выдали удостоверение и чья подпись стоит на бланке.
Патрульные доставили гражданина в Черниговский отдел полиции и передали его следователю.
Источник: 0462.ua
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