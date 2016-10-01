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Пять новых троллейбусов за 23 миллиона появятся в Чернигове только к лету

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 18:33
  • Просмотров: 28
Пять новых троллейбусов за 23 миллиона появятся в Чернигове только к летуТендер, объявленный Черниговским троллейбусным управлением еще 27 января, на покупку пяти новых машин, был приостановлен из-за жалобы в АМКУ одного из участников торгов на нарушение правил проведения публичных торгов коммунальным предприятием.

Согласно протокола заседания тендерной комиссии ЧТУ, предложение Луцкого ООО «Яникс» было снято с торгов. Причина – преждевременное (до аукциона) раскрытие ценового предложения.

Производитель с решением ЧТУ не согласился, поэтому подал жалобу в Антимонопольный комитет, которую должны рассмотреть сегодня, 10 апреля.

На заседании исполнительного комитета в четверг, 6 апреля, начальник управления Дмитрий Лавренюк заверил, что уже к концу апреля буду проведены торги.

В таком случае новые троллейбусы в городе появятся не ранее конца мая – начала апреля, ведь по закону после определения победителя у заказчика есть около месяца на заполнение и проверку соответствующих документов, подписание договоров.

Исполком своим решением от 6 апреля внес в статутный капитал ЧТУ дополнительные 35 миллионов грн, из которых 23 планируется потратить на пять новых рогачей, 4,22 млн. – на ремонт старых транспортных средств, 8 – на капремонт участка контактной сети.
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Источник: 0462.ua

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