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Пять новых троллейбусов за 23 миллиона появятся в Чернигове только к лету
- Вчера, 18:33
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Тендер, объявленный Черниговским троллейбусным управлением еще 27 января, на покупку пяти новых машин, был приостановлен из-за жалобы в АМКУ одного из участников торгов на нарушение правил проведения публичных торгов коммунальным предприятием.
Согласно протокола заседания тендерной комиссии ЧТУ, предложение Луцкого ООО «Яникс» было снято с торгов. Причина – преждевременное (до аукциона) раскрытие ценового предложения.
Производитель с решением ЧТУ не согласился, поэтому подал жалобу в Антимонопольный комитет, которую должны рассмотреть сегодня, 10 апреля.
На заседании исполнительного комитета в четверг, 6 апреля, начальник управления Дмитрий Лавренюк заверил, что уже к концу апреля буду проведены торги.
В таком случае новые троллейбусы в городе появятся не ранее конца мая – начала апреля, ведь по закону после определения победителя у заказчика есть около месяца на заполнение и проверку соответствующих документов, подписание договоров.
Исполком своим решением от 6 апреля внес в статутный капитал ЧТУ дополнительные 35 миллионов грн, из которых 23 планируется потратить на пять новых рогачей, 4,22 млн. – на ремонт старых транспортных средств, 8 – на капремонт участка контактной сети.
Согласно протокола заседания тендерной комиссии ЧТУ, предложение Луцкого ООО «Яникс» было снято с торгов. Причина – преждевременное (до аукциона) раскрытие ценового предложения.
Производитель с решением ЧТУ не согласился, поэтому подал жалобу в Антимонопольный комитет, которую должны рассмотреть сегодня, 10 апреля.
На заседании исполнительного комитета в четверг, 6 апреля, начальник управления Дмитрий Лавренюк заверил, что уже к концу апреля буду проведены торги.
В таком случае новые троллейбусы в городе появятся не ранее конца мая – начала апреля, ведь по закону после определения победителя у заказчика есть около месяца на заполнение и проверку соответствующих документов, подписание договоров.
Исполком своим решением от 6 апреля внес в статутный капитал ЧТУ дополнительные 35 миллионов грн, из которых 23 планируется потратить на пять новых рогачей, 4,22 млн. – на ремонт старых транспортных средств, 8 – на капремонт участка контактной сети.
Источник: 0462.ua
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