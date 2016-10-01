Пять новых троллейбусов за 23 миллиона появятся в Чернигове только к лету

Согласно протокола заседания тендерной комиссии ЧТУ, предложение Луцкого ООО «Яникс» было снято с торгов. Причина – преждевременное (до аукциона) раскрытие ценового предложения.Производитель с решением ЧТУ не согласился, поэтому подал жалобу в Антимонопольный комитет, которую должны рассмотреть сегодня, 10 апреля.На заседании исполнительного комитета в четверг, 6 апреля, начальник управления Дмитрий Лавренюк заверил, что уже к концу апреля буду проведены торги.В таком случае новые троллейбусы в городе появятся не ранее конца мая – начала апреля, ведь по закону после определения победителя у заказчика есть около месяца на заполнение и проверку соответствующих документов, подписание договоров.Исполком своим решением от 6 апреля внес в статутный капитал ЧТУ дополнительные 35 миллионов грн, из которых 23 планируется потратить на пять новых рогачей, 4,22 млн. – на ремонт старых транспортных средств, 8 – на капремонт участка контактной сети.