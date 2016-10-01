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В Чернигове из маршрутки на ходу выпал человек

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 19:05
  • Просмотров: 29
В Чернигове из маршрутки на ходу выпал человек
ЧП произошло в воскресенье, 9 апреля, на остановке общественного транспорта «Электрон» в 20:30. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

На ул. Рокоссовского у дома № 62 во время посадки и высадки пассажиров водитель маршрутного автобуса марки «ПАЗ 32054» не убедился в отсутствии в дверях пассажиров, закрыл заднюю дверь и начал движение транспортного средства. Вследствие этого пассажир, не успевший полностью войти в салон, упал на асфальт.

В результате происшествия пассажир получил телесные повреждения был доставлен в травмпункт Черниговской городской больницы № 2, где зафиксировали у него состояние алкогольного опьянения. После оказания медицинской помощи мужчину отпустили домой на амбулаторное лечение.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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