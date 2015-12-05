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Чемпионат Украины по волейболу: все решится в Чернигове
- Вчера, 19:30
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Третий тур второго этапа (за 5-8 места) чемпионата страны по волейболу закончился для черниговского «Буревестника» не лучшим образом, но все еще можно исправить дома.
В Днипре черниговцы проиграли основным конкурентам – и местной одноименной команде и харьковской «Юракадемии». Из позитива – победа над «Фаворитом».
Табло
Юракадемия – Буревестник 3:1 (26-24; 18-25; 25-22; 25-9)
Фаворит – Буревестник 2:3 (24-26; 25-22; 25-18; 15-25; 9-15)
Буревестник – Днепр 2:3 (13-25; 25-17; 25-21; 17-25; 7-15)
Зато «Фавориту» сенсационно проиграли хозяева. Это привело к тому, что ситуация в турнирной таблице стала крайне запутанной.
Днепр – 6 побед (21 очко)
Юракадемия – 6 побед (19 очков)
Буревестник – 5 побед (15 очков)
Фаворит – 1 победа (5 очков)
С последним местом уже все ясно, а вот борьба за 5-7 места предстоит упорная. Тем более, что 7-е место отправит команду на дополнительные матчи со второй командой высшего дивизиона за право остаться в Суперлиге.
У «Буревестника» по-прежнему остаются шансы завершить сезон на 5-м месте. Но для этого в Чернигове нужно обыгрывать и «Днепр», и «Юракадемию», и «Фаворит», попытавшись набрать при этом максимум очков.
При этом необходимо, чтобы «Фаворит» нашел силы на еще хотя бы одну сенсационную победу.
Ключевым показателем станет количество побед. При их равенстве будут считать очки. Если и в этом случае не выявится лидер, в силу вступят дополнительные показатели.
Матчи черниговского тура пройдут 13-15 апреля. В четверг «Буревестник» сыграет с «юристами», в пятницу – с «Фаворитом», в субботу – с «Днепром».
В Днипре черниговцы проиграли основным конкурентам – и местной одноименной команде и харьковской «Юракадемии». Из позитива – победа над «Фаворитом».
Табло
Юракадемия – Буревестник 3:1 (26-24; 18-25; 25-22; 25-9)
Фаворит – Буревестник 2:3 (24-26; 25-22; 25-18; 15-25; 9-15)
Буревестник – Днепр 2:3 (13-25; 25-17; 25-21; 17-25; 7-15)
Зато «Фавориту» сенсационно проиграли хозяева. Это привело к тому, что ситуация в турнирной таблице стала крайне запутанной.
Днепр – 6 побед (21 очко)
Юракадемия – 6 побед (19 очков)
Буревестник – 5 побед (15 очков)
Фаворит – 1 победа (5 очков)
С последним местом уже все ясно, а вот борьба за 5-7 места предстоит упорная. Тем более, что 7-е место отправит команду на дополнительные матчи со второй командой высшего дивизиона за право остаться в Суперлиге.
У «Буревестника» по-прежнему остаются шансы завершить сезон на 5-м месте. Но для этого в Чернигове нужно обыгрывать и «Днепр», и «Юракадемию», и «Фаворит», попытавшись набрать при этом максимум очков.
При этом необходимо, чтобы «Фаворит» нашел силы на еще хотя бы одну сенсационную победу.
Ключевым показателем станет количество побед. При их равенстве будут считать очки. Если и в этом случае не выявится лидер, в силу вступят дополнительные показатели.
Матчи черниговского тура пройдут 13-15 апреля. В четверг «Буревестник» сыграет с «юристами», в пятницу – с «Фаворитом», в субботу – с «Днепром».
Источник: 0462.ua
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