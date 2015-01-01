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Исполнительный комитет Черниговского горсовета разрешил коммунальщикам передать два дома в состав Объединений совладельцев многоквартирных домов.
Коммунальное предприятия «Деснянское» передаст на баланс ОСМД «Пятницкая 94» жилой дом № 94 по улице Пятницкая.
А коммунальное предприятие «ЖЭК-13» избавится от дома №71 на ул. Красносельского. Тот перейдет на баланс ОСМД «Звездное 71».
Решение принято в соответствии с заявлениями председателей правления указанных ОСМД.
Исполком поручил коммунальным предприятиям обеспечить проведение процедуры приема-передачи жилых дома на баланс ОСМД соответствии с требованиями законодательства Украины.
Отныне в Чернигове существует уже 77 ОСМД.
В Чернигове все больше ОСМД
- Сегодня, 09:10
- Просмотров: 20
Исполнительный комитет Черниговского горсовета разрешил коммунальщикам передать два дома в состав Объединений совладельцев многоквартирных домов.
Коммунальное предприятия «Деснянское» передаст на баланс ОСМД «Пятницкая 94» жилой дом № 94 по улице Пятницкая.
А коммунальное предприятие «ЖЭК-13» избавится от дома №71 на ул. Красносельского. Тот перейдет на баланс ОСМД «Звездное 71».
Решение принято в соответствии с заявлениями председателей правления указанных ОСМД.
Исполком поручил коммунальным предприятиям обеспечить проведение процедуры приема-передачи жилых дома на баланс ОСМД соответствии с требованиями законодательства Украины.
Отныне в Чернигове существует уже 77 ОСМД.
Источник: 0462.ua
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