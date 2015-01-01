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Селфи или жизнь? Подросток из Черниговской области обгорел и упал с высоты ради фотографии
- Сегодня, 09:34
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В Прилуках 17-летний парень едва не поплатился жизнью из-за тяги к экстремальным развлечениям, сообщает Чеline.
Подросток для селфи залез на опору высоковольтной линии электропередачи – примерно на высоту 12 метров.
Там он получил удар током, заработал ожоги второй и третьей степени и упал на землю.
С ожогами 70 процентов тела парень был доставлен в местную районную больницу, где находится в реанимации.
Подросток для селфи залез на опору высоковольтной линии электропередачи – примерно на высоту 12 метров.
Там он получил удар током, заработал ожоги второй и третьей степени и упал на землю.
С ожогами 70 процентов тела парень был доставлен в местную районную больницу, где находится в реанимации.
Источник: 0462.ua
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