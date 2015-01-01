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Селфи или жизнь? Подросток из Черниговской области обгорел и упал с высоты ради фотографии

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:34
  • Просмотров: 26
Селфи или жизнь? Подросток из Черниговской области обгорел и упал с высоты ради фотографииВ Прилуках 17-летний парень едва не поплатился жизнью из-за тяги к экстремальным развлечениям, сообщает Чеline.

Подросток для селфи залез на опору высоковольтной линии электропередачи – примерно на высоту 12 метров.

Там он получил удар током, заработал ожоги второй и третьей степени и упал на землю.

С ожогами 70 процентов тела парень был доставлен в местную районную больницу, где находится в реанимации.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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