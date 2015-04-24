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Латыши везут в Чернигов «Ежика в тумане»
- Сегодня, 10:15
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В среду – 12 апреля – на сцене Черниговского областного музыкально-драматического театра пройдет спектакль с участием выдающихся актеров Латвии.
Арнис Лицитис, Иварс Калныньш и Мартиньш Вилсонс представят черниговскому зрителю музыкальный спектакль «Ежик в тумане», созданный на основе рассказов и сказок писателя Сергея Козлова.
Режиссером спектакля является Мартиньш Вилсонс. Премьера спектакля состоялась в Риге и имела огромный успех. Спектакль рассчитан на зрителей всех возрастов.
Справка
Арнис Лицитис – абсолютный рекордсмен Латвии по количеству сыгранных в кино ролей. Снимался в фильмах «Фаворит», «Узник замка Иф», «Искусство жить в Одессе» и др.
Мартиньш Вилсонс знаком старшему зрителю по фильмам «Интердевочка», «Фанат», «Морской волк», «Дама в очках, с ружьем, в автомобиле» и др.
Иварс Калныньш – популярнейший актер, известный по лентам «Театр», «Зимняя вишня», «Инспектор Гулл», «Не стреляйте в белых лебедей», «Сильва» и др.
Арнис Лицитис, Иварс Калныньш и Мартиньш Вилсонс представят черниговскому зрителю музыкальный спектакль «Ежик в тумане», созданный на основе рассказов и сказок писателя Сергея Козлова.
Режиссером спектакля является Мартиньш Вилсонс. Премьера спектакля состоялась в Риге и имела огромный успех. Спектакль рассчитан на зрителей всех возрастов.
Справка
Арнис Лицитис – абсолютный рекордсмен Латвии по количеству сыгранных в кино ролей. Снимался в фильмах «Фаворит», «Узник замка Иф», «Искусство жить в Одессе» и др.
Мартиньш Вилсонс знаком старшему зрителю по фильмам «Интердевочка», «Фанат», «Морской волк», «Дама в очках, с ружьем, в автомобиле» и др.
Иварс Калныньш – популярнейший актер, известный по лентам «Театр», «Зимняя вишня», «Инспектор Гулл», «Не стреляйте в белых лебедей», «Сильва» и др.
Источник: 0462.ua
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