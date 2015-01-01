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Рулевой черниговской «Десны»
- Сегодня, 11:16
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В первой лиге чемпионата Украины «Десна» ведет борьбу за право повыситься в классе. Но футбол живет не только на футбольных полях, а еще и в сердцах любителей этого вида спорта. Мы встретились и поговорили с одним из незаметных героев черниговского футбольного клуба – Иваном Шабовтой.
Любовь к футболу – за два года
Ныне Иван Кондратьевич, которому уже 76 лет, на пенсии. Разговариваем мы у него дома, за чаем. Вокруг вышитые картины работы его супруги – Елены Петровны. Тут и Кобзарь, и Пушкин, и даже Дед Мороз…
Не так давно Иван Кондратьевич работал сторожем, но известен он футбольным болельщикам со стажем и некоторым простым жителям Чернигова в другой ипостаси.
Многие годы Иван Шабовта «крутил баранку» – водил автобус. А в 1982– 1983 годах возил футболистов «Десны».
Начинал свою работу с черниговской командой Иван Кондратьевич в ту пору, когда старшим тренером коллектива был Ефим Григорьевич Школьников. «Десна» играла в шестой зоне второй лиги первенства СССР (третий по силе дивизион советского футбола) и в 1982 году заняла в турнире второе место, вслед за «Буковиной» из Черновцов.
– Новый автобус, «Икарус», я получил в 1980 году, как раз перед Олимпиадой. Это первый автобус, в котором дверь открывалась автоматически, а не вручную, – вспоминает Иван Кондратьевич.
Возить команду, по его признанию, не хотел и сам ни спортом, ни футболом до прихода в команду не увлекался.
– Я в футболе не разбирался, пока не стал команду возить, – признается опытный водитель.
Первый выезд с командой у Ивана Шабовты был в Ивано-Франковск на матч с местным «Прикарпатьем».
– В «Десну» из Ивано-Франковска как раз перешли Иван Иванченко и Виктор Никитенко. Я забирал у Ивана вещи и перевозил их в Чернигов.
В Ивано-Франковске «Десна» выиграла. Ребята сели и говорят: «Счастливый автобус! И мы никуда вас не отпустим». Так и держали – не отпускали, – вспоминает Иван Кондратьевич.
– Команда тогда подчинялась «Химволокну», а когда построили Радиозавод, ему передали команду. Школьникова с тренерского мостика пуганул Валерий Кравчинский, с которым они когда-то вместе играли и который тогда возглавлял профком на Радиозаводе, – рассказывает водитель.
Было это в 1983 году. Тогда «Десна» скатилась на 23-е, четвертое с конца место в своей лиге.
Опасный Хмельницкий
В целом обстановку на стадионах Украины в начале 80-х Иван Кондратьевич описывает как спокойную, но были и интересные случаи.
В 1983 году, когда команду тренировал Андрей Процко, «Десна» приехала в Хмельницкий в гости к местному «Подолью». В то время основным вратарем черниговцев был возобновивший карьеру Вячеслав Киселёв, который в свое время служил в армии и играл в Хмельницком, а потому был знаком местным любителям футбола.
– Самые заядлые болельщики были в Хмельницком, – вспоминает Иван Шабовта, – Один из них перед матчем сказал Киселёву: «Ты знаешь, мы тебя сейчас зарежем, если ты не пропустишь гол».
Видимо, сказано это было в шутку одним из колоритных персонажей, который любил на трибуне покомандовать футболистами и, заодно, покрасоваться и поддержать реноме перед другими любителями футбола. Но вратаря «Десны» угроза насторожила.
– Спрячьте меня, если я не пропущу гол, – просил Киселёв, – а то он меня зарежет.
Как гласит легенда, у «Подолья» тогда выиграли, Киселёв не пропустил, а решающий гол «Десна» забила, к неудовольствию хмельницких болельщиков, перед тем упустив мяч за лицевую (чего судья не заметил).
(Правда, если верить статистике, в 1983-м в Хмельницком «Десна» проиграла – 2:3, зато дома победила «Подолье» – 2:0. Да и во всей истории противостояний этих команд в Хмельницком победа «Десны» со счетом 1:0 не зафиксирована. Но пусть легенда останется такой)…
Водка от Сабо
Если Иван Кондратьевич до прихода в «Десну» футболом не увлекался, то его напарник, второй водитель клубного автобуса, ветеран Второй мировой, воевавший на японском фронте Петр Грознов, футболом занимался.
И как-то в Мариуполе, когда в команде было много травм, и после очередного повреждения на замену выходить было некому, «усилить состав» предложили Грознову.
– Максимович, ты ж в футбол играл, так переодевайся! – сказали водителю. Но тот от «заманчивого» предложения… убежал.
Вспоминает Иван Шабовта о том, как привозил на матч в Чернигов ветеранов киевского «Динамо».
– После матча ко мне подошел Йозеф Сабо (бывший полузащитник киевского «Динамо» и тренер сборной Украины. – Авт.). «Знаешь, я не пью, берите мой паек». И оставил нам четыре бутылки водки и бутылку вина.
Уже после того как Иван Кондратьевич перестал возить команду, на стадион ходить он продолжил – втянулся. Впрочем, ныне на матчах «Десны» уже почти не появляется.
Пока мы пьем чай, речь заходит о работах Елены Петровны. Оказывается, в 2014 году она издала стихотворный сборник «Стежками долі». Как говорит Елена Петровна, писала стихи и вышивала, пока муж был в разъездах, сама она работала маляром.
Для нас поэтесса начинает читать одно из стихотворений, посвященное мужу:
Я знаю: ти зі мною не лукавий.Ти все в дорозі, я завжди одна.
Ти на колеса зматуєш роки,
А я їх вишиваю на ряднині.
Спливає швидко час, і залюбки
Тебе, як в юності, стрічаю нині.
Иван Кондратьевич отворачивается к окну, чтобы скрыть слезы.
Любовь к футболу – за два года
Ныне Иван Кондратьевич, которому уже 76 лет, на пенсии. Разговариваем мы у него дома, за чаем. Вокруг вышитые картины работы его супруги – Елены Петровны. Тут и Кобзарь, и Пушкин, и даже Дед Мороз…
Не так давно Иван Кондратьевич работал сторожем, но известен он футбольным болельщикам со стажем и некоторым простым жителям Чернигова в другой ипостаси.
Многие годы Иван Шабовта «крутил баранку» – водил автобус. А в 1982– 1983 годах возил футболистов «Десны».
Начинал свою работу с черниговской командой Иван Кондратьевич в ту пору, когда старшим тренером коллектива был Ефим Григорьевич Школьников. «Десна» играла в шестой зоне второй лиги первенства СССР (третий по силе дивизион советского футбола) и в 1982 году заняла в турнире второе место, вслед за «Буковиной» из Черновцов.
– Новый автобус, «Икарус», я получил в 1980 году, как раз перед Олимпиадой. Это первый автобус, в котором дверь открывалась автоматически, а не вручную, – вспоминает Иван Кондратьевич.
Возить команду, по его признанию, не хотел и сам ни спортом, ни футболом до прихода в команду не увлекался.
– Я в футболе не разбирался, пока не стал команду возить, – признается опытный водитель.
Первый выезд с командой у Ивана Шабовты был в Ивано-Франковск на матч с местным «Прикарпатьем».
– В «Десну» из Ивано-Франковска как раз перешли Иван Иванченко и Виктор Никитенко. Я забирал у Ивана вещи и перевозил их в Чернигов.
В Ивано-Франковске «Десна» выиграла. Ребята сели и говорят: «Счастливый автобус! И мы никуда вас не отпустим». Так и держали – не отпускали, – вспоминает Иван Кондратьевич.
– Команда тогда подчинялась «Химволокну», а когда построили Радиозавод, ему передали команду. Школьникова с тренерского мостика пуганул Валерий Кравчинский, с которым они когда-то вместе играли и который тогда возглавлял профком на Радиозаводе, – рассказывает водитель.
Было это в 1983 году. Тогда «Десна» скатилась на 23-е, четвертое с конца место в своей лиге.
Опасный Хмельницкий
В целом обстановку на стадионах Украины в начале 80-х Иван Кондратьевич описывает как спокойную, но были и интересные случаи.
В 1983 году, когда команду тренировал Андрей Процко, «Десна» приехала в Хмельницкий в гости к местному «Подолью». В то время основным вратарем черниговцев был возобновивший карьеру Вячеслав Киселёв, который в свое время служил в армии и играл в Хмельницком, а потому был знаком местным любителям футбола.
– Самые заядлые болельщики были в Хмельницком, – вспоминает Иван Шабовта, – Один из них перед матчем сказал Киселёву: «Ты знаешь, мы тебя сейчас зарежем, если ты не пропустишь гол».
Видимо, сказано это было в шутку одним из колоритных персонажей, который любил на трибуне покомандовать футболистами и, заодно, покрасоваться и поддержать реноме перед другими любителями футбола. Но вратаря «Десны» угроза насторожила.
– Спрячьте меня, если я не пропущу гол, – просил Киселёв, – а то он меня зарежет.
Как гласит легенда, у «Подолья» тогда выиграли, Киселёв не пропустил, а решающий гол «Десна» забила, к неудовольствию хмельницких болельщиков, перед тем упустив мяч за лицевую (чего судья не заметил).
(Правда, если верить статистике, в 1983-м в Хмельницком «Десна» проиграла – 2:3, зато дома победила «Подолье» – 2:0. Да и во всей истории противостояний этих команд в Хмельницком победа «Десны» со счетом 1:0 не зафиксирована. Но пусть легенда останется такой)…
Водка от Сабо
Если Иван Кондратьевич до прихода в «Десну» футболом не увлекался, то его напарник, второй водитель клубного автобуса, ветеран Второй мировой, воевавший на японском фронте Петр Грознов, футболом занимался.
И как-то в Мариуполе, когда в команде было много травм, и после очередного повреждения на замену выходить было некому, «усилить состав» предложили Грознову.
– Максимович, ты ж в футбол играл, так переодевайся! – сказали водителю. Но тот от «заманчивого» предложения… убежал.
Вспоминает Иван Шабовта о том, как привозил на матч в Чернигов ветеранов киевского «Динамо».
– После матча ко мне подошел Йозеф Сабо (бывший полузащитник киевского «Динамо» и тренер сборной Украины. – Авт.). «Знаешь, я не пью, берите мой паек». И оставил нам четыре бутылки водки и бутылку вина.
Уже после того как Иван Кондратьевич перестал возить команду, на стадион ходить он продолжил – втянулся. Впрочем, ныне на матчах «Десны» уже почти не появляется.
Пока мы пьем чай, речь заходит о работах Елены Петровны. Оказывается, в 2014 году она издала стихотворный сборник «Стежками долі». Как говорит Елена Петровна, писала стихи и вышивала, пока муж был в разъездах, сама она работала маляром.
Для нас поэтесса начинает читать одно из стихотворений, посвященное мужу:
Я знаю: ти зі мною не лукавий.Ти все в дорозі, я завжди одна.
Ти на колеса зматуєш роки,
А я їх вишиваю на ряднині.
Спливає швидко час, і залюбки
Тебе, як в юності, стрічаю нині.
Иван Кондратьевич отворачивается к окну, чтобы скрыть слезы.
Источник: 0462.ua
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