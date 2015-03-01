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Есть ли буллинг в Черниговских школах?

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:02
  • Просмотров: 54
Есть ли буллинг в Черниговских школах?Почти 80 % подростков жалуются на буллинг в школе, причем только 4 % – готовы говорить об этом с учителями.

Такую статистику озвучил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба перед черниговскими педагогами.

Он же рассказал: 95 % педагогов также утверждают, что проявление насилия в школах есть, и 50% из них признаются – они требуют помощи в том плане, что не знают, как вести себя в таких ситуациях.

А что черниговские школы? Отличается ли наша статистика от статистики по стране?

Так, черниговские методисты заявляют – большинство случаев насилия в школах замалчивается, чтобы не запятнать честь школы.

И при всем этом реальные часы работы школьного психолога – это переменки ну и после уроков, когда все подростки спешат к репетиторам.

С таким положением дел согласны и руководители общественных организаций.

– Образование скрывает насилие в школах, – вторит методистам Наталья Проскурина (Черниговская областная организация Всеукраинского женского народно-демократического объединения «Действие»). – Не буду сейчас озвучивать, но у меня есть пример (мы сейчас занимаемся этим случаем), когда такое уже в 1 классе!

– Я предлагаю сделать в школах «Скриньки довіри», куда бы каждый школьник смог опустить записку с мыслями, которые его тревожат. Но надо сделать так, чтобы доступ к этим письмам имели не учителя, а, например, общественные организации. Мы – не школа, мы замалчивать не будем, а вместе постараемся помочь, – предлагает решение проблемы Светлана Федорова ЧГОО инвалидов «Шанс».

Но по словам, Николая Кулебы, такие «скрыньки» уже в школах есть – это психологи и социальные педагоги. Но проблема в том, что дети им не доверяют! Подростки жалуются на то, что взрослые их не слышат.

А тем временем главный педагог области Николай Конопацкий констатирует:

– Сьогодні в освіті багато часу віддається навчанню дитини, і дуже мало часу на виховання.

СПРАВКА:

Тра́вля или бу́ллинг (англ: bullying) — агрессивное преследование одного из членов коллектива (особенно коллектива школьников и студентов, но также и коллег) со стороны остальных членов коллектива или его части. При травле жертва оказывается не в состоянии защитить себя от нападок, таким образом, травля отличается от конфликта, где силы сторон примерно равны.

Как проявления травли специалисты расценивают оскорбления, угрозы, физическую агрессию, постоянную негативную оценку жертвы и ее деятельности, отказ в доверии и

делегировании полномочи и т. д.

Буллинг может быть и в физической, и в психологической форме. Проявляется во всех возрастных и социальных группах. В сложных случаях может принять некоторые черты групповой преступности.

Буллинг приводит к тому, что жертва теряет уверенность в себе. Также это явление может приводить к разной тяжести психическим отклонениям, а также психосоматическим заболеваниям, и может явиться причиной самоубийства. В этом случае важно объяснить человеку, что его травят, и показать, как действовать в сложившейся ситуации.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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