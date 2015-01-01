﻿﻿ Скоро «сердце», что возле Дворца бракосочетаний в Чернигове, зацветет » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Скоро «сердце», что возле Дворца бракосочетаний в Чернигове, зацветет
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Скоро «сердце», что возле Дворца бракосочетаний в Чернигове, зацветет

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:12
  • Просмотров: 20
Скоро «сердце», что возле Дворца бракосочетаний в Чернигове, зацвететНынешней весной для черниговских молодоженов расцветут тюльпаны.

Возле красной железной арки в виде сердца, что была установлена в прошлом году рядом с Дворцом бракосочетаний в Чернигове, ныне уже зеленеют тюльпаны.

Совсем скоро клумба, что обрамляет «сердце», зацветет тремя разными оттенками.

– Там высажены три вида тюльпанов: белые и красные разных оттенков, – рассказала Ольга Видковская, инженер садово-паркового ландшафтного дизайна «Зеленбуд».

На самом «сердце» также, как и в прошлом году, будут установлены чаши с цветами.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

Черниговцы просят облагородить дворец бракосочетаний

На местном сайте петиций появилось обращение, автор которого акцентирует внимание на ужасном

Оригинальными двухсторонними фотографиями Чернигова «усеяли» город

Фото архитектурных памяток города вместо термочаш с цветами устанавливают в Чернигове работники КП

Новогодняя елка скоро порадует черниговцев!

На Красной площади Чернигова со 2 декабря начали устанавливать главную новогоднюю елку города,

В Чернигове снимают фильм «Майор и магия»

В эти дни Чернигов стал съемочной площадкой для участников киноленты «Майор и магия». Сериал

Житель Чернигова Александр Рысь предложил руку и сердце на 40-ой сессии го ...

Житель Чернигова Александр Рысь предложил руку и сердце на 40-ой сессии городского совета. Фото

В Чернигове скоро появится новый бар

В Чернигове по адресу проспект Мира 30А, возле пиццерии «Маркони» в ближайшее время откроется бар
﻿
Видео
Школьники в Чернигове обнаружили клад 17-го века На ремонт дорог Черниговской области не хватает полмиллиарда... Подростки, которые били девушек, записали видеообращение (Ви... Жертвой черниговских школьниц стала еще одна девочка — видео В Чернигове история с избиением ребенка подверглась страшном... Журналистское расследование о скандальном избиении школьниц ...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети