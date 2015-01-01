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Скоро «сердце», что возле Дворца бракосочетаний в Чернигове, зацветет
- Сегодня, 15:12
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Нынешней весной для черниговских молодоженов расцветут тюльпаны.
Возле красной железной арки в виде сердца, что была установлена в прошлом году рядом с Дворцом бракосочетаний в Чернигове, ныне уже зеленеют тюльпаны.
Совсем скоро клумба, что обрамляет «сердце», зацветет тремя разными оттенками.
– Там высажены три вида тюльпанов: белые и красные разных оттенков, – рассказала Ольга Видковская, инженер садово-паркового ландшафтного дизайна «Зеленбуд».
На самом «сердце» также, как и в прошлом году, будут установлены чаши с цветами.
Возле красной железной арки в виде сердца, что была установлена в прошлом году рядом с Дворцом бракосочетаний в Чернигове, ныне уже зеленеют тюльпаны.
Совсем скоро клумба, что обрамляет «сердце», зацветет тремя разными оттенками.
– Там высажены три вида тюльпанов: белые и красные разных оттенков, – рассказала Ольга Видковская, инженер садово-паркового ландшафтного дизайна «Зеленбуд».
На самом «сердце» также, как и в прошлом году, будут установлены чаши с цветами.
Источник: 0462.ua
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