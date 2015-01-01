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Почти 100 аптек в Черниговской области готовы раздавать бесплатные лекарства
- Сегодня, 15:45
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На компенсацию в Черниговской области стоимости медицинских препаратов, предусмотренных правительственной программой «Доступні ліки», государство выделило более 13 миллионов гривен. Деньги уже поступили в местные бюджеты.
На участие в этой правительственной программе согласились почти 100 аптечных учреждений Черниговской области.
С ними уже заключены соответствующие договоры. Определить такую аптеку можно по специальной наклейке.
В целом речь идет о 157 лекарствах. 21 из них это полностью бесплатные препараты. За остальные придется частично доплачивать.
Лекарства предназначены для больных по трем нозологическим группам – сердечно-сосудистые, астма, сахарный диабет.
В Министерстве здравоохранения Украины заверили, что в дальнейшем список будет расширяться.
Чтобы получить бесплатные лекарства нужно обратиться к врачу и получить правильно выписанный рецепт.
С ним идите в одну и аптек – участниц программы, где получите лекарства бесплатно или с доплатой. Стоимость лекарств оплачивает государство.
Государство компенсирует стоимость самого дешевого средства. Такой препарат пациент сможет получить бесплатно.
Более дорогой препарат, цена на который не превышает предельную, пациент может получить, доплатив разницу между минимальной ценой и розничной ценой выбранного препарата.
На участие в этой правительственной программе согласились почти 100 аптечных учреждений Черниговской области.
С ними уже заключены соответствующие договоры. Определить такую аптеку можно по специальной наклейке.
В целом речь идет о 157 лекарствах. 21 из них это полностью бесплатные препараты. За остальные придется частично доплачивать.
Лекарства предназначены для больных по трем нозологическим группам – сердечно-сосудистые, астма, сахарный диабет.
В Министерстве здравоохранения Украины заверили, что в дальнейшем список будет расширяться.
Чтобы получить бесплатные лекарства нужно обратиться к врачу и получить правильно выписанный рецепт.
С ним идите в одну и аптек – участниц программы, где получите лекарства бесплатно или с доплатой. Стоимость лекарств оплачивает государство.
Государство компенсирует стоимость самого дешевого средства. Такой препарат пациент сможет получить бесплатно.
Более дорогой препарат, цена на который не превышает предельную, пациент может получить, доплатив разницу между минимальной ценой и розничной ценой выбранного препарата.
Источник: 0462.ua
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