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Патрульные спасли застрявшего в болоте черниговца

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 16:15
  • Просмотров: 19
Патрульные спасли застрявшего в болоте черниговцаВчера, 10 апреля, в час дня экипаж патрульной полиции получил информацию, что на улице Воскресенской неподалеку автостанции человек упал в канаву и ему нужна помощь.

Когда патрульные приехали на место, выяснилось, что канава - это засоренный овраг с очень крутым склоном глубиной около трех метров, а на дне оврага - болото. Патрульные приблизились к краю и увидели внизу человека, по пояс погруженного в воду. Он был жив, однако едва шевелился и только стонал.

Оценив ситуацию, полицейские поняли, что поднять мужчину по такому крутому склону без вспомогательных средств им не удастся, поэтому решили использовать буксировочный трос. Один из правоохранителей обвязался им, а второй вместе с двумя парнями, которые вызвали полицию, спустили его вниз.

Когда патрульный спустился к пострадавшему, тот только бессильно раскинул руки. Полицейский крепко взял мужчину за поясной ремень и скомандовал поднимать их. Напарник и двое неравнодушных ребят осторожно подняли мужчину и его спасителя наверх.

От шока человек не мог ни представиться, ни объяснить, как он оказался на дне оврага. Гражданина каретой скорой помощи доставили в больницу.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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